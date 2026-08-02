Українці втекли із райського острова та чесно розповіли про причини свого рішення

На Мадейрі без автомобіля дуже складно

Після дев'яти місяців життя на португальській Мадейрі українське подружжя вирішило залишити острів. Хоча за цей час вони встигли закохатися в океан, гори, маленькі містечка й неспішний ритм життя, зрештою зрозуміли: жити тут постійно не хочуть. Як інформує «Главком», про своє рішення блогер на ім’я Юрій розповів у новому відео.

Автор каже, що переломного моменту не було. Навпаки, усе накопичувалося поступово. Спершу вони перестали відчувати свободу пересування. На Мадейрі без автомобіля, зізнаються, дуже складно, а після трьох невдалих історій із машинами бажання знову витрачати гроші на ще одне авто просто зникло.

Далися взнаки й особливості острівного життя. Посилки сюди приходять довше, ніж на материку, а сильний вітер час від часу зриває авіарейси або не дозволяє літакам приземлитися. Для туристів це може бути лише невелика незручність, але коли живеш на острові постійно, такі речі починають відчутно впливати на повсякденне життя.

Зрештою подружжя зрозуміло, що їм ближчий материк.

«Там більше можливостей, більше свободи пересування і більше відчуття, що ми саме там, де хочемо бути», – пояснює Юрій.

При цьому жодного розчарування Мадейрою у подружжя не залишилося. Навпаки, автори відео кажуть, що вдячні острову за все, що пережили за ці дев'ять місяців.

«Для нас Мадейра назавжди залишиться місцем, куди хочеться повертатися. Але вже не для життя, а щоб знову відчути ту атмосферу, за якою ми точно ще будемо сумувати», – зізнаються вони.

Куди вирушать далі, українці поки не розповідають. Кажуть лише, що попереду новий етап, нова країна або місто, нові помилки, відкриття й досвід. І саме ця невідомість зараз найбільше їх захоплює.

Раніше українець розповів про плюси та мінуси життя на Мадейрі. Попри статус «острова мрії», місцеві наголошують: життя тут не є суцільною відпусткою. Робочих можливостей менше, ніж у великих європейських містах, а через гірський рельєф навіть звичайна поїздка автомобілем може стати випробуванням для новачків.

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