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Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Іспанії діти, окрім іспанської, у багатьох регіонах навчаються ще й місцевими мовами – каталонською чи валенсійською
фото: скріншот із відео

Жодна з країн не стане легким стартом для людини без заощаджень, чіткого плану легалізації та розуміння, як вона зароблятиме після переїзду

Польща вже кілька років залишається головною країною для української трудової міграції. Проте дедалі частіше з'являються розмови про переїзд до Іспанії – через м'якший клімат, море та, як здається багатьом, комфортніше життя. Чи справді це так, проаналізував експерт із міграційних питань Ігор Гриус, повідомляє «Главком».

За словами Ігоря Гриуса, якщо людина приїжджає без знання мови та високої кваліфікації, Польща поки що виграє майже за всіма практичними показниками.

Роботу знайти простіше у Польщі

У Польщі українці швидше знаходять вакансії на складах, виробництві, у логістиці чи будівництві. Саме ці галузі, каже експерт, уже давно адаптовані до працевлаштування іноземців.

У середньому працівники можуть отримувати від тисячі до півтори тисячі євро «чистими», а рівень безробіття залишається одним із найнижчих у Європейському Союзі.

В Іспанії ситуація інша. Попри схожий рівень середньої зарплати, без знання іспанської знайти роботу значно складніше. Конкуренція за прості вакансії висока, а безробіття – одне з найбільших серед країн ЄС.

Натомість для лікарів, ІТ-фахівців чи інших спеціалістів із підтвердженою кваліфікацією Іспанія може запропонувати значно цікавіші перспективи.

Із документами не все так однозначно

Обидві країни продовжили тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

У Польщі залишаються доступними карта побиту для власників PESEL UKR та стандартні дозволи на проживання за роботою, навчанням чи бізнесом. Водночас експерт наголошує: процедура оформлення документів нерідко затягується на місяці.

Іспанська система, навпаки, виглядає гнучкішою. Українці можуть оформити тимчасовий захист після прибуття, а згодом – перейти на інші підстави для проживання без виїзду з країни.

Утім Гриус застерігає: не варто відмовлятися від тимчасового захисту, доки новий статус офіційно не затвердять.

Для підприємців Польща поки вигідніша

Якщо говорити про відкриття власної справи, Польща залишається дешевшою на старті. Тут нижчі витрати на реєстрацію бізнесу, працюють кілька систем оподаткування, а нові підприємці можуть скористатися пільгами зі сплати соціальних внесків.

В Іспанії перший рік також передбачає пільгові платежі, однак згодом вони суттєво збільшуються разом із доходом підприємця.

Найбільший сюрприз – оренда житла

Саме тут, зазначає експерт, багато блогерів замовчують реальні труднощі.

У Польщі знайти квартиру непросто через небажання окремих власників здавати житло іноземцям. До того ж майже завжди доведеться сплатити заставу та комісію агентству.

В Іспанії проблема інша. Без офіційного доходу або поручителя власники нерухомості часто взагалі не розглядають потенційних орендарів. Подекуди від новоприбулих вимагають оплату одразу за кілька місяців.

Освіта й безпека

Для сімей із дітьми Польща залишається простішою з погляду адаптації. Тут більше українських школярів, а мовний бар'єр значно нижчий.

В Іспанії діти, окрім іспанської, у багатьох регіонах навчаються ще й місцевими мовами – каталонською чи валенсійською.

Щодо безпеки, обидві держави входять до числа безпечних країн Європи. Проте в популярних туристичних містах Іспанії, зокрема Барселоні, значно частіше трапляються кишенькові крадіжки.

Який вибір радить експерт

На думку Ігоря Гриуса, Польща більше підійде тим, хто хоче якнайшвидше знайти роботу, отримувати стабільний дохід і не витрачати багато часу на пошуки вакансій.

Іспанію він радить людям із професією, знанням мови або готовністю її швидко опанувати, а також тим, хто має фінансовий запас на перші місяці життя.

Водночас експерт переконаний: жодна з цих країн не стане легким стартом для людини без заощаджень, чіткого плану легалізації та розуміння, як вона зароблятиме після переїзду.

До слова, киянка Софія разом із хлопцем виїхала з України до Польщі. Українка розповіла, скільки їй коштував переїзд до Варшави. Софія виїжджала з Києва трансфером прямо до Варшави, який коштував близько 15 тис. грн.

Також повідомлялося, українка Іванна мешкає у Вроцлава та ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох

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Теги: Польща клімат Іспанія українці житло безробіття оренда

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