Британія терміново посилила ППО України: подробиці

Гроші підуть на захист міст і фронту після нової хвилі атак РФ

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

Зазначається, що фінансування буде оперативно спрямоване на посилення української ППО, захист військових на передовій, а також критичної інфраструктури і міст від повітряних атак Росії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що Лондон продовжує системно підтримувати Україну. «Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює підтримку України для досягнення миру на їхніх умовах. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критично важливої інфраструктури від невпинних атак Росії», – заявив він.

В уряді наголосили, що новий пакет є частиною ширшої програми допомоги. З урахуванням останнього рішення Британія вже виділила €691 млн на підтримку української протиповітряної оборони протягом двох місяців.

Це фінансування доповнює пакет у €576 млн, оголошений у лютому під час засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО. Зокрема, йдеться про 150 млн фунтів на ініціативу НАТО PURL, яка дозволила оперативно постачати перехоплювачі ППО, а також понад 1000 легких багатоцільових ракет, вироблених у Белфасті.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. США постійно змінюють розподіл військових ресурсів залежно від потреб.

Нині Сполучені Штати продають озброєння союзникам по НАТО, які вже передають його Україні. Трамп також охарактеризував ситуацію на фронті як складну та звернув увагу на значні втрати.