«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину

У книзі згадуються провокативні слова королеви-консорта Великої Британії Камілли

З’явилися нові подробиці з книги Тома Бауера «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» про родину британської корони. В одному з уривків книги йдеться про те, що королева Камілла свого часу звинувачувала Меган Маркл у «промиванні мізків» принца Гаррі та загалом про неприйняття королівською родиною обраниці принца. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

У книзі «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» згадують і слова королеви Каміли. Зазначається, що вона колись сказала своїй подрузі про те, що «Меган промила мізки Гаррі».

Про непрості стосунки принца Гаррі з батьковою дружиною відомо не лише з цієї книги. Наприклад, у мемуарах принца Гаррі він згадує, як із принцом Вільямом благав свого батька не одружуватися з Каміллою та називав її «небезпечною».

Весілля принца Чарльза і Камілли. Праворуч – син і донька Камілли, ліворуч батьки та діти Чарльза фото з відкритих джерел

Нова книга «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» обурила родину Сассекських. Вони звинуватили Тома Бауера в «божевільній змові».

На думку експертки з королівських питань Інгрід Сьюард, яка є авторкою декількох книг про королівську родину, слова Каміли про «промивання мізків» може бути правдою. «Я думаю, що це саме те, що сказала б Камілла – не потрібно бути Ейнштейном, щоб це усвідомити. Промивання мізків – це, безумовно, вираз людини віку Камілли, і я припускаю, що вона, ймовірно, сказала це одній зі своїх фрейлін», – заявила вона.

Також за словами Інгрід Сьюард, скандал навколо книги лише підсилить конфлікт між Меган Маркл, принцом Гаррі та королівською родиною. Оскільки в книзі містяться провокаційні слова членів королівської родини, або згадки про них.

«Гаррі не вірить у те, що потрібно просто дозволити ситуаціям заспокоїтися – він дуже захищає Меган і, очевидно, надзвичайно роздратований і злий», – вважає експертка. Інгрід Сьюард також зазначила, що королівська родина звинувачує в конфлікті саме Меган.

