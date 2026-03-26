«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину

Юлія Відміцька
Принц Гаррі та Меган Маркл одружені з 2018 року
У книзі згадуються провокативні слова королеви-консорта Великої Британії Камілли

З’явилися нові подробиці з книги Тома Бауера «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» про родину британської корони. В одному з уривків книги йдеться про те, що королева Камілла свого часу звинувачувала Меган Маркл у «промиванні мізків» принца Гаррі та загалом про неприйняття королівською родиною обраниці принца. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

У книзі «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» згадують і слова королеви Каміли. Зазначається, що вона колись сказала своїй подрузі про те, що «Меган промила мізки Гаррі».

Про непрості стосунки принца Гаррі з батьковою дружиною відомо не лише з цієї книги. Наприклад, у мемуарах принца Гаррі він згадує, як із принцом Вільямом благав свого батька не одружуватися з Каміллою та називав її «небезпечною».

Весілля принца Чарльза і Камілли. Праворуч – син і донька Камілли, ліворуч батьки та діти Чарльза
Нова книга «Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини» обурила родину Сассекських. Вони звинуватили Тома Бауера в «божевільній змові».

На думку експертки з королівських питань Інгрід Сьюард, яка є авторкою декількох книг про королівську родину, слова Каміли про «промивання мізків» може бути правдою. «Я думаю, що це саме те, що сказала б Камілла – не потрібно бути Ейнштейном, щоб це усвідомити. Промивання мізків – це, безумовно, вираз людини віку Камілли, і я припускаю, що вона, ймовірно, сказала це одній зі своїх фрейлін», – заявила вона.

Також за словами Інгрід Сьюард, скандал навколо книги лише підсилить конфлікт між Меган Маркл, принцом Гаррі та королівською родиною. Оскільки в книзі містяться провокаційні слова членів королівської родини, або згадки про них.

«Гаррі не вірить у те, що потрібно просто дозволити ситуаціям заспокоїтися – він дуже захищає Меган і, очевидно, надзвичайно роздратований і злий», – вважає експертка. Інгрід Сьюард також зазначила, що королівська родина звинувачує в конфлікті саме Меган.

Нагадаємо садкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує.

У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д'Артаньяна (фото)
Найбільша авіакомпанія США представила сидіння-ліжка для економ-класу (фото)
Кулеба показав свої тату та розповів про незвичне захоплення
Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців
Українка розкрила три головні недоліки життя в Австрії
