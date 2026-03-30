Британія оштрафувала «дочку» Apple за порушення санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Велика Британія оштрафувала Apple Distribution International на майже 400 тис. фунтів стерлінгів
Компанія надіслала два великих платежі російській стрімінговій платформі у червні та липні 2022 року

Британські регулятори оштрафували європейську філію компанії Apple 390 тис. фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Apple Distribution International (ADI), котра відповідає за продажі в Європі та на Близькому Сході, отримала штраф від Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) після здійснення платежів на користь російської компанії Okko у 2022 році. ADI перерахувала 635 618,75 фунтів стерлінгів російському онлайн-сервісу відеострімінгу Okko через британський банк у два транші після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Регулятор зазначив, що ADI добровільно повідомила про платежі у жовтні 2022 року, втім порушила санкції щодо бізнесу з російською компанією. Apple наголосила, що серйозно ставиться до дотримання санкцій і швидко повідомила про ситуацію британському уряду.

До травня 2022 року платформа Okko належала підсанкційному «Сбербанку». Перед здійсненням платежів Okko продали новоствореній російській компанії JSC New Opportunities, ймовірно, для обходу західних обмежень.

Як зазначається, штраф Apple – перша справа OFSI, котру вирішили шляхом врегулювання за схемою, запровадженою минулого місяця з метою пришвидшення розгляду справ. Вона передбачає знижки на штрафи в обмін на відмову суб’єктів від права оскаржувати рішення через суд.

До слова, станом на березень 2026 року під санкціями Ради національної безпеки і оборони перебуває 1 191 громадянин України. Загалом до санкційного списку внесено понад 12 тисяч фізичних осіб зі 77 країн. Найбільше серед них громадян Росії – 9 24. Середній вік підсанкційної особи становить 54 роки.

