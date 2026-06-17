Як не збожеволіти за 30 годин в автобусі з дітьми: дієві поради

Дотримання простих правил допоможе витримати довжелезні черги на кордоні та тисячу кілометрів із малечею без сліз

Тривала автобусна подорож із дітьми може стати справжнім випробуванням навіть для найдосвідченіших батьків. Після допису однієї з українських мам Анни Гончарук у Facebook, яка поділилася власними перевіреними лайфхаками для поїздок тривалістю понад 30 годин, «Главком» зібрав найкорисніші поради та рекомендації, які допоможуть зробити дорогу значно комфортнішою для всієї родини.

Дійсно, сьогодні для більшості українських сімей автобусні поїздки до країн Європи залишаються одним із найдоступніших способів подорожей. При цьому кожна мама хотіла б знати, чи можна підготуватися до таких поїздок і як пережити багатогодинний марафон з дітьми без капризів і паніки.

Крок 1. Правильне планування поїздки

Насамперед досвідчені мандрівники радять готуватися до тривалої подорожі заздалегідь, адже правильна організація допомагає уникнути стресу, захитування та конфліктів у дорозі.

За можливості варто бронювати місця в передній частині салону. Справа в тому, що панорамний вигляд на дорогу допомагає дитячому вестибулярному апарату краще адаптуватися і легше переносити захитування. Особливо це актуально для дітей, які схильні до нудоти під час тривалих поїздок. Крім того, ви будете першими на вихід під час коротких зупинок.

Водночас варто уникати місць біля туалету або в самому кінці салону, де зазвичай сильніше відчуваються вібрації та шум.

А ще варто підбирати рейси так, щоб значна частина дороги припадала на ніч. У цей час діти природно засинають, а час у дорозі для них минає непомітно.

Крок 2. Аптечка та захист від захитування

Кожна мама знає, що нудота в дорозі може зіпсувати навіть ідеально спланований маршрут. Саме тому педіатри рекомендують батькам заздалегідь проконсультуватися з лікарем щодо засобів від захитування, особливо якщо дитина вже мала подібні проблеми в транспорті.

Основні правила для батьків, чиї діти мають проблеми з захитуванням:

Дійте на випередження: таблетки або сиропи від захитування (кінетозу) потрібно давати дитині до відправлення автобуса (зазвичай за 30-40 хвилин), а не тоді, коли її вже почало нудити. Альтернативні засоби: тримайте під рукою м’ятні цукерки, кислі льодяники, імбирне печиво або спеціальні браслети від нудоти. Обов'язково замініть звичайні вологі серветки на освіжаючі з легким ароматом м'яти чи цитрусових.

Також допомагають прості правила:

дивитися вперед на дорогу;

уникати читання та тривалого користування телефоном;

регулярно провітрювати місце біля себе;

робити легкі вправи під час зупинок.

Крок 3. Питний режим та правильні перекуси

Їжа та напої в автобусі – окрема стаття батьківського контролю.

Всім батькам варто пам’ятати, що під час тривалих переїздів організм швидше втрачає рідину через сухе повітря в салоні та втому. Саме тому фахівці радять пити звичайну негазовану воду маленькими порціями, не зловживати енергетиками, а також контролювати кількість солодких соків. Ідеальний формат – пляшки-непроливайки або спортивні поїлки.

Що ж стосується солодких газованих напоїв, то вони викликають здуття живота та підсилюють нудоту. До того ж надлишок цукру провокує викид енергії, яку дитині просто нікуди подіти в кріслі.

Крім того, однією з найпоширеніших помилок є надто важка їжа перед дорогою. Найкраще брати в дорогу яблука, галетне печиво, горіхи, сухофрукти, бутерброди без швидкопсувних продуктів. Уникати варто бананів, молочних продуктів та всього, що швидко псується або має різкий запах.

Також важливо пам’ятати, що жирна їжа, чипси та велика кількість солодощів можуть викликати дискомфорт і погіршити самопочуття.

Крок 4. Зберіть окремий «дорожній рюкзак»

Мами, які регулярно подорожують із дітьми, радять тримати найнеобхідніше не в багажному відділенні, а поруч із собою.

У рюкзаку мають бути:

серветки;

антисептик;

запасний комплект одягу;

зарядний пристрій;

павербанк;

ліки першої необхідності;

невеликий плед;

вологі серветки;

пакети на випадок нудоти.

Крок 5. Головний секрет: спокійна мама – спокійні діти

Діти неймовірно чутливо зчитують емоційний стан дорослих. Так, якщо мама нервує через затримку на кордоні, то діти починають вередувати, навіть не розуміючи причини.

Анна Гончарук радить не соромитись батькам дбати про себе під час подорожі. За її словами, спокійна, усміхнена мама, яка реагує на труднощі з гумором – це 80% успіху всієї подорожі.

Що ще обов'язково необхідно взяти в подорож:

Надувні подушки під шию та легкі пледи: вночі в автобусі може бути прохолодно через кондиціонер, а плед створить атмосферу затишку і домашнього ліжка. Розваги «порційно»: не варто діставати всі іграшки одразу. Рекомендується завантажити на планшет нові мультфільми чи аудіоказки (не забудьте про навушники!), а також взяти кілька нових копійчаних блокнотів із наліпками чи дорожні ігри. Видавайте їх потрібно по черзі, коли старі розваги вже набриднуть дітям. Змінний одяг та взуття: досвідчені мандрівники рекомендують одягати дітей у максимально вільні спортивні костюми без тугих резинок. Також необхідно взяти із собою в салон легкі капці або теплі шкарпетки, щоб можна було роззутися під час руху.

Нагадаємо, оновлені правила авіаперевезень в Європі посилили захист дітей та людей з особливими потребами. Відтепер діти до 14 років повинні безкоштовно сидіти поруч із батьками або супроводжуючими особами.