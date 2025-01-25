Кінопродюсер Роднянський підтримав актора з РФ, якого номінували на «Оскар»

Кіномитець «зізнався у великій любові» до режисури фільму «Анора» і гри акторів

Відомий український кіно і телепродюсер Олександр Роднянський відреагував на список номінантів премії «Оскар-2025». Зокрема, він звернув увагу на російського актора Юру Борисова, якого номінували на «Оскар» як «Кращого актора другого плану» у фільмі «Анора», де разом з ним знялося ще чимало росіян. У своєму фотоблогу Роднянський неочікувано зізнався, що ця новина потішила його. На думку українського продюсера, це свідчить про «ляпас пропаганді». Роднянський вбачає у цьому руйнування міфу, що Голлівуд нібито упереджено ставиться до росіян.

«Юра Борисов став першим російським актором історії, номінованим на «Оскар». Це визначне досягнення талановитого актора. Але написати хочу про те, як вкотре ганебно провалилася російська пропаганда. Усі останні роки російські ЗМІ обговорювали горезвісну західну «русофобію» та «скасування великої російської культури». І ось – ляпас пропаганді. Російський актор, та ще й не з числа, як їх називають, «утікачі» або «хороші росіяни», отримує головні світові кіно нагороди», – написав Роднянський.

Кіномитець «зізнався у великій любові» до режисури фільму «Анора» і гри акторів. Також до душі Роднянському прийшов і сюжет стрічки, де змальовано стосунки російського олігарха із секс-працівницею.

Юра Борисов став першим російським актором історії, номінованим на «Оскар» фото з відкритих джерел

«Талант за себе каже. Не можу зізнатися у велику любов до цієї картини, але роль Борисова хороша. «Анора» Шона Бейкера – комедійна мелодрама для російських емігрантів в Америці», – видав кіномитець.

Щоправда, українці у коментарях одразу дорікнули Олександру Роднянському за його доволі неоднозначну позицію під час того, як на території України росіяни чинять криваві звірства:

Олександре, ви дійсно радієте? Кінематограф поза політикою?

Перемога руської пропаганди просто на обличчя… Нехай покажуть йому розстріли наших хлопців руськими

Олександре, а ви що також вважаєте, що «культура поза політикою?». Чи що це за такий дружній допис до актора з країни-агресора, та ще й не з переліку «хороших»? Не зрозуміло.

Раніше Басманний районний суд столиці Росії Москви заочно засудив продюсера Олександра Роднянського до восьми з половиною років колонії у справі про поширення так званих «фейків» про російську армію «за мотивами політичної ненависті».

Також у листопаді минулого року на Роднянського написав донос у російські правоохоронні органи відомий російський режисер, ім'я якого не називається. До слова, Роднянский, який довгий час жив та працював в Росії, але з початком агресії РФ виїхав звідти, розповів, які настрої нині панують в Москві: багатьох тягають на допити.