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У польському місті розгорівся конфлікт через житло для українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У польському місті розгорівся конфлікт через житло для українців
Польща продовжує бути прихистком для українців
фото із відкритих джерел

Контейнерне селище для робітників із України викликало суперечки у Польщі

У польському місті Колюшки (Лодзинське воєводство) розгорівся конфлікт через плани місцевого підприємця побудувати контейнерне містечко для працівників із Азербайджану та України. Про це пише inPoland.

Ініціатор будівництва – підприємець, який займається птахівництвом. Він планує звести дванадцять контейнерних будинків, призначених для працівників його компанії. Відомо, що ці приміщення будуть з’єднані коридором, утворюючи компактний житловий комплекс.

Контейнерне селище планують розташувати поблизу освітніх установ – школи та дитячого садка.

Місцеві жителі виступають проти цього проєкту, висловлюючи побоювання щодо можливого погіршення рівня безпеки та якості життя. На громадських слуханнях прозвучали заяви про те, що іноземці «не інтегруються» та нібито «провокують конфлікти».

Підприємець стверджує, що залучення працівників із-за кордону є вимушеним заходом через відсутність охочих виконувати фізично важку роботу серед місцевого населення. Він наголошує, що його працівники не є біженцями, а прибувають на законних підставах для трудової діяльності.

Місцева влада підтримує протестувальників і розглядає можливість внесення змін до містобудівного плану, щоб заборонити спорудження житлового комплексу у цьому районі.

Процес зміни містобудівного плану може зайняти кілька місяців. Проте, якщо підприємець отримає необхідний дозвіл від старости, він матиме юридичну можливість розпочати будівництво.

Нагадаємо, політична партія «Конфедерація» подала до Сейму законопроєкт, який пропонує скасувати право на безкоштовну медичну допомогу для українських біженців, які не сплачують страхові внески. 

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Теги: Польща конфлікт біженці населення влада українці іноземці будівництво місцева влада законопроєкт

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