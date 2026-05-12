США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC

За даними ЗМІ, військові об’єкти буде розташовано на півдні Гренландії, щоб стежити за потенційною морською активністю Росії та Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Данією про розгортання трьох військових баз на півдні Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як повідомив Білий дім, адміністрація Трампа дуже оптимістично налаштована, бо переговори «рухаються у правильному напрямку». За даними джерел, Сполучені Штати запропонували Данії та Гренландії угоду, за якою три нові військові бази будуть офіційно визнані суверенною територією США.

Зазначається, що військові об’єкти буде розташовано на півдні Гренландії, щоб стежити за потенційною морською активністю Росії та Китаю в районі Північної Атлантики між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Варто зазначити, що остаточних домовленостей між країнами ще немає, тож кількість баз може змінитися. Нові військові об’єкти, за словами джерел BBC, будуть розташовані на місці аеродромів та портів, оскільки «їхня модернізація обійдеться дешевше, аніж повноцінне будівництво нових об'єктів».

Повідомляється, що під час переговорів посадовці США не говорили про можливе захоплення контролю над Гренландією, про що раніше заявляв Трамп.

Як повідомлялося, Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова Сполученими Штатами та готувала обмежений військовий опір. Раніше уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи.