Головна Світ Політика
search button user button menu button

США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
Сполучені Штати мають одну військову базу в Гренландії
фото: Shutterstock

За даними ЗМІ, військові об’єкти буде розташовано на півдні Гренландії, щоб стежити за потенційною морською активністю Росії та Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Данією про розгортання трьох військових баз на півдні Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як повідомив Білий дім, адміністрація Трампа дуже оптимістично налаштована, бо переговори «рухаються у правильному напрямку». За даними джерел, Сполучені Штати запропонували Данії та Гренландії угоду, за якою три нові військові бази будуть офіційно визнані суверенною територією США.

Зазначається, що військові об’єкти буде розташовано на півдні Гренландії, щоб стежити за потенційною морською активністю Росії та Китаю в районі Північної Атлантики між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Варто зазначити, що остаточних домовленостей між країнами ще немає, тож кількість баз може змінитися. Нові військові об’єкти, за словами джерел BBC, будуть розташовані на місці аеродромів та портів, оскільки «їхня модернізація обійдеться дешевше, аніж повноцінне будівництво нових об'єктів».

Повідомляється, що під час переговорів посадовці США не говорили про можливе захоплення контролю над Гренландією, про що раніше заявляв Трамп.

Як повідомлялося, Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова Сполученими Штатами та готувала обмежений військовий опір. Раніше уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи.

Читайте також:

Теги: США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
Сьогодні, 05:42
Трамп готовий відправити представників США до Москви
Трамп зробив неочікувану заяву про переговори з РФ
9 травня, 12:11
Трамп запевнив що припинення вогню не зірване
Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
8 травня, 01:45
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
6 травня, 01:45
Пекін уперше застосував «блокуючий закон» і загострив протистояння з Вашингтоном
Китай кинув виклик санкціям США. Влада наказала бізнесу ігнорувати обмеження
4 травня, 19:55
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
27 квiтня, 05:45
Трамп накричав на Іран і зірвав голос
Трамп вийшов із себе під час розмови з Іраном: сенатор здивував заявою
17 квiтня, 13:42
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
17 квiтня, 05:31
За словами Свириденко, Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу
Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»
16 квiтня, 18:25

Політика

Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel
Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel
Канцлера Німеччини освистали під час промови про майбутнє країни
Канцлера Німеччини освистали під час промови про майбутнє країни
Розвідка США йде з перевіркою в українські біолабораторії: деталі
Розвідка США йде з перевіркою в українські біолабораторії: деталі
Естонія модернізує кордон із Росією та залучить штучний інтелект
Естонія модернізує кордон із Росією та залучить штучний інтелект

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua