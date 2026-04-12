Софія Ротару з нагоди Великодня звернулася до українців

Софія Ротару з початком повномасштабної війни уникає публічності та не дає коментарів
Співачка Софія Ротару на честь Великодня опублікувала послання до українців. Знаменитість украй рідко з'являється в публічному просторі. Окрім того, вона майже нічого не публікує в соціальних мережах. Проте у важливі дати Софія Ротару виходить на зв'язок. Великдень теж не став винятком. Знаменитість в Instagram-stories опублікувала святкове побажання, інформує «Главком».

Співачка поширила вітальну світлину із великоднім кроликом серед квітів. Також там був напис: «Зі святом Великодня». Софія Ротару у посланні побажала найголовнішого – миру, щастя та благополуччя.

Зазначимо, Софія Ротару з початком повномасштабної війни уникає публічності та не дає коментарів. Подейкували, що співачка оселилась за кордоном. Проте сестра виконавиці Ауріка запевняє, що та залишилась в Україні та проживає у своєму будинку в Конча-Заспі. Вона поділилася деталями життя своєї сестри співачки Софії Ротару. Жінка розповіла, чи повернеться її сестра на сцену та чим вона нині займається.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Софія Ротару привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. У публікації зірка привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Йому виповнилося 32 роки. Онук Софії Ротару перебуває за кордоном. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався покинути Україну разом зі своїм батьком Русланом Євдокименко, однак його затримали прикордонники разом із групою інших чоловіків. Онук Ротару намагався перетнути кордон України з Молдовою на човні. Його разом із батьком зупинили на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському. 

Також повідомлялося, Софія Ротару згадала про видатного українського музиканта, композитора та поета Володимира Івасюка. Співачка опублікувала сторис на своїй сторінці в Instagram та подякувала композитору. 4 березня відзначалося 77-річчя з дня народження Володимира Івасюка. Саме в цей день Софія Ротару звернулася до композитора та подякувала йому за пісні, які вона виконувала на сцені свого часу.

До слова, торік Софія Ротару 7 серпня святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 78 років. З нагоди особливої дати артистка вперше за тривалий час опублікувала свої свіжі фото в Instagram. Ба більше, співачка продемонструвала, де саме зараз перебуває: світлини були зроблені в центрі Києва.

