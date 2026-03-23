Центр протидії дезінформації попередив українців про загрозу обстрілу

«Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог»

Російська терористична армія може готуватися до чергового удару по території України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає «Главком».

Нагадаємо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.