Помер 43-річний власник OnlyFans Леонід Радвінський: названо причину смерті

Власник OnlyFans Леонід Радвінський народився в Україні

Пішов з життя українсько-американський бізнесмен Леонід Радвінський. Мільярдер був власником відомої платформи OnlyFans. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Bloomberg.

Смерть Леоніда Радвінського підтвердили у його компанії. Бізнесмен помер у віці 43-років. З’ясувалося, що він тривалий час боровся з онкологією.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком. Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час», – йдеться у повідомленні компанії.

Леонід Радвінський народився в Україні в місті Одеса, його родина переїхала до Чикаго, коли він був дитиною. Останнім часом він мешкав у Флориді.

Відомо, що Радвінський займався благодійністю, зокрема робив пожертви до одного з онкологічних центрів у США та долучався до ініціатив із захисту тварин.

Також бізнесмен був власником відомої платформи OnlyFans, яка стала популярною завдяки своєму контенту еротичного характеру. У виданні зазначають, що після смерті Радвінського постало питання про те, хто стане новим власником OnlyFans.

До слова, у 2025 році власник OnlyFans Леонід Радвінський збирався продати платформу. Повідомлялося, що компанія Fenix International, яка володіє платформою OnlyFans, вела переговори про продаж сервісу інвестиційній групі на чолі з американською фірмою Forest Road Company. Ціна угоди могла скласти близько $8 млрд.

Єдиним акціонером Fenix International є Леонід Радвінський – американець українського походження. Він придбав OnlyFans у 2018 році й, згідно з британськими звітами, виплатив собі щонайменше $1 млрд дивідендів за останні три роки.