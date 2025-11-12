Головна Скотч Шоу-біз
Відомий композитор Євген Рибчинський вперше розповів про третє одруження

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Євген Рибчинський підтвердив третє одруження і розкрив причину таємності
Відомий композитор і поет вперше розповів про своє особисте життя після багатьох років таємниці

Відомий композитор і поет Євген Рибчинський вперше підтвердив, що одружився втретє. Він пояснив, чому ретельно приховує свою нову дружину від публіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Рибчинського.

55-річний Євген Рибчинський підтвердив чутки про третій шлюб. Хоча Євген не відповів прямим словом, він чітко дав зрозуміти, що одружений, назвавши обраницю дружиною.

За його словами, показувати кохану немає сенсу. «Я не маю жодного сенсу презентувати дружину, бо це особисте, воно не на показ», – сказав композитор.

Рибчинський уже двічі був одружений. Перший шлюб Євген Рибчинський взяв у студентські роки, йому було лише 19. Перша дружина Анастасія подарувала йому сина Микиту.

Вдруге Євген зважився на шлюб в 37, його обраницю звали Юлія. Сім’я переїхала до Сполучених Штатів. Від цього шлюбу Євген має трьох синів: Данила (2003 р.н.), Георгія (2011 р.н.) та Івана (2014 р.н.).

Євген Рибчинський із другою дружиною Юлією. Разом вони виховують трьох синів – Данила, Георгія та Івана
Нагадаємо, що перша і третя дружини сина легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського Євгена спілкуються і дуже одна одній симпатизують.

Раніше Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

До слова, фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець заінтригував шанувальників новими фото, на яких видно обручку на його руці, що викликало чутки про таємне весілля з коханою Юліаною Корецькою. Знімки опублікувала його наречена, піарниця гурту Юліана Корецька. На одному з кадрів музикант у яскравій толстовці тримає на руках кота, а на його пальці добре видно золоту обручку.

