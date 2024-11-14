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Королю Чарльзу – 76. Монарша родина показала святковий портрет іменинника

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Іменинник став королем Великої Британії одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року
фото: theroyalfamily

Люди з усього світу бажають Чарльзу III міцного здоров'я та довголіття

Британський король Чарльз ІІІ 14 листопада відзначає 76-річчя. З цього приводу пресслужба монаршої родини показала святковий портрет іменинника.

На фото син покійної королеви Єлизавети ІІ позував у синьому діловому костюмі, білій сорочці та краватці з дизайном. Він посміхався, дивлячись прямо в камеру.

«Вітаємо Його Величність Короля з Днем народження сьогодні», – зазначила пресслужба королівської родини. У коментарях люди з усього світу бажають Чарльзу III міцного здоров'я та довголіття.

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Тим часом Кейт Міддлтон та принц Вільям показали незвичне фото короля Чарльза ІІІ, на якому той позує в сонцезахисних окулярах та з цікавими бусами під час одного зі своїм візитів за кордон до Самоа в жовтні 2024 року.

«Вітаємо Його Величності Короля з Днем народження!» – написали принц та принцеса Уельські.

Королю Чарльзу – 76. Монарша родина показала святковий портрет іменинника фото 1
скриншот: instagram.com/princeandprincessofwales

Що відомо про хворобу Чарльза III

Онкологічне захворювання на ранній стадії у Його Величності діагностували у лютому цього року. Це сталося після того, як йому зробили операцію на тлі збільшення простати. Хоч Букінгемський палац офіційно оголосив про захворювання, там не стали уточнювати, з яким саме типом раку зіштовхнувся старший син покійної Єлизавети II.

У мережі час від часу королівські експерти коментують стан монарха, а також раніше стало відомо, що через кілька місяців після підтвердження діагнозу король потроху став відновлювати свої робочі обов'язки.

Наприклад, він вже встиг здійснити кілька закордонних візитів, зокрема у жовтні навідався до Австралії та Самоа. Лікарі дозволили Чарльзу призупинити лікування, але після повернення додому він обов'язково має повернутися до необхідних процедур.

Як відомо, іменинник став королем Великої Британії одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував його найдовше у британській історії: він був принцом Уельським довше всіх, маючи цей титул з липня 1958 року.

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фото з відкритих джерел

У 1981 році одружився з Діаною Спенсер, мав із нею двоє синів: Вільяма і Гаррі, але згодом розлучився. Вдруге одружився із давньою подругою Каміллою Паркер Боулз. Коронація Чарльза III та Камілли відбулася у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року. За монархом у черзі на правління йде його старший син Вільям.

До слова, дворецький короля Чарльза розсекретив, що насправді їсть монарх.

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Теги: кордон день народження Кейт Міддлтон король Король Чарльз III коронація

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