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Король Чарльз ІІІ покарав компанії, які досі працюють у Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Король Чарльз ІІІ покарав компанії, які досі працюють у Росії
Британський монарх вирішив позбавити почесних орденів корпорації, які працюють РФ
Фото: The Royal Family/instagram

Король заявив, що його надихає те, що Сполучене Королівство та їхні союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України у важкі часи

Король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території Росії під час продовження війни в Україні. Про це пише Telegraph.

Йдеться про американську корпорацію Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни.

Тому британський монарх вирішив позбавити почесних орденів ці корпорації. Як і покійна мама Єлизавета ІІ, Чарльз ІІІ активно публічно підтримує Україну в часи, коли вона бореться за своє майбутнє та незалежність.

Зокрема, король заявив, що його надихає те, що Сполучене Королівство та їхні союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України у важкі часи.

«Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах», – зазначав Чарльз ІІІ у другі роковини великої війни.

У червні 2023 року британський суверен зустрівся з Денисом Шмигалем та іншими політичними та громадськими діячами з України під час заходу, де обговорювали відновлення України.

Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії збирається вислати військового аташе Росії у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав «зловмисною діяльністю» Москви

Теги: Велика Британія Король Чарльз III

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