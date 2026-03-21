Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт публічно прокоментувала свої зв’язки з американським фінансистом, сексуальним злочинцем, а нині покійним Джеффрі Епштейном, визнавши, що шкодує про ці контакти. В емоційному інтерв’ю вона заявила, що стала жертвою маніпуляцій, пише «Главком».

«Мною маніпулювали та обманювали», – сказала вона.

Кронпринцеса також наголосила, що сьогодні шкодує про знайомство з Епштейном. «Звичайно, краще, щоб я ніколи з ним не зустрічалася», – зазначила вона.

Розслідування показало, що Метте-Маріт підтримувала контакт із Епштейном у 2011-2014 роках, уже після того, як він визнав провину у справі, пов’язаній із неповнолітньою. Зокрема, вона навіть перебувала кілька днів у його будинку у Флориді під час приватної поїздки.

Водночас кронпринцеса запевняє, що не знала про масштаб його злочинів. «Я ніколи не бачила нічого незаконного», – сказала вона.

Вона пояснила, що довірилася йому через спільних знайомих і власну схильність «бачити в людях найкраще». «Він скористався тим, що у нас є спільний друг, і що я довірлива», – додала Метте-Маріт.

Однак нові документи свідчать про ширші контакти, ніж було відомо раніше, і викликали резонанс у Норвегії. Прем’єр-міністр країни навіть закликав до повної прозорості у цій справі.

Ситуація стала одним із найбільших скандалів для норвезької королівської родини за останній час і вже вплинула на рівень довіри до монархії.

Водночас чоловік кронпринцеси, кронпринц Гокон, публічно підтримав дружину, заявивши, що вона «сильна людина» і що він поруч із нею у складний період.

Варто зазначити, що монархія Норвегії зіткнулася з безпрецедентним тиском. Поки син кронпринцеси постає перед судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві, саму Метте-Маріт критикують за тісні зв’язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Благодійні організації вже почали розривати стосунки з майбутньою королевою, а суспільство ставить під сумнів її право на престол.

Після оприлюднення нових документів Міністерства юстиції США з'ясувалося, що Метте-Маріт підтримувала активне листування з Джеффрі Епштейном вже після того, як його офіційно визнали винним у залученні неповнолітніх до проституції. У листах за 2012 рік принцеса називала Епштейна «коханим» та «чарівним», а також вела з ним неоднозначні бесіди.