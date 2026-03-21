Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт публічно прокоментувала свої зв’язки з американським фінансистом, сексуальним злочинцем, а нині покійним Джеффрі Епштейном, визнавши, що шкодує про ці контакти. В емоційному інтерв’ю вона заявила, що стала жертвою маніпуляцій, пише «Главком».

«Мною маніпулювали та обманювали», – сказала вона.

Кронпринцеса також наголосила, що сьогодні шкодує про знайомство з Епштейном. «Звичайно, краще, щоб я ніколи з ним не зустрічалася», – зазначила вона.

Розслідування показало, що Метте-Маріт підтримувала контакт із Епштейном у 2011-2014 роках, уже після того, як він визнав провину у справі, пов’язаній із неповнолітньою. Зокрема, вона навіть перебувала кілька днів у його будинку у Флориді під час приватної поїздки.

Водночас кронпринцеса запевняє, що не знала про масштаб його злочинів. «Я ніколи не бачила нічого незаконного», – сказала вона.

Вона пояснила, що довірилася йому через спільних знайомих і власну схильність «бачити в людях найкраще». «Він скористався тим, що у нас є спільний друг, і що я довірлива», – додала Метте-Маріт.

Однак нові документи свідчать про ширші контакти, ніж було відомо раніше, і викликали резонанс у Норвегії. Прем’єр-міністр країни навіть закликав до повної прозорості у цій справі.

Ситуація стала одним із найбільших скандалів для норвезької королівської родини за останній час і вже вплинула на рівень довіри до монархії.

Водночас чоловік кронпринцеси, кронпринц Гокон, публічно підтримав дружину, заявивши, що вона «сильна людина» і що він поруч із нею у складний період.

Варто зазначити, що монархія Норвегії зіткнулася з безпрецедентним тиском. Поки син кронпринцеси постає перед судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві, саму Метте-Маріт критикують за тісні зв’язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Благодійні організації вже почали розривати стосунки з майбутньою королевою, а суспільство ставить під сумнів її право на престол. 

Після оприлюднення нових документів Міністерства юстиції США з'ясувалося, що Метте-Маріт підтримувала активне листування з Джеффрі Епштейном вже після того, як його офіційно визнали винним у залученні неповнолітніх до проституції. У листах за 2012 рік принцеса називала Епштейна «коханим» та «чарівним», а також вела з ним неоднозначні бесіди.  

Читайте також

Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
17 березня, 21:04
Поліцейські біля поблизу синагоги, де стався вибух
Європа занепокоєна вибухами біля синагоги та посольства США
10 березня, 04:28
Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі
Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: подробиці
9 березня, 08:26
ФБР оприлюднило інтерв’ю у справі Епштейна зі звинуваченнями Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
6 березня, 10:36
Білл Клінтон спростував провину у справі Епштейна
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
27 лютого, 19:54
Норвегія прийняла найбільшу кількість українців серед скандинавських країн
Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
27 лютого, 04:50
Ларрі Саммерс та Вуді Аллен
Ексочільник Гарварду іде з університету через скандал з файлами Епштейна
26 лютого, 02:37
У матеріалах справи Епштейна не знайшли близько 100 документів
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
25 лютого, 17:57
Експосла Британії у США Пітера Мендельсона взяли під варту
Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном
23 лютого, 19:46

Життя

Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)
Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
