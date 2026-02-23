Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном

Колишнього дипломата затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем

Колишнього посла Великої Британії у США та впливового діяча Лейбористської партії Пітера Мендельсона затримали у Лондоні за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За даними правоохоронців, 72-річного британського політика затримали у його помешканні в районі Кемден. Наразі він перебуває у поліцейській дільниці, де дає свідчення слідчим. «Поліцейські заарештували 72-річного чоловіка за підозрою в зловживанні службовим становищем», – повідомили у поліції.

Сам Мендельсон раніше неодноразово заперечував будь-які правопорушення зі свого боку. Офіційні деталі слідства наразі не розкриваються, однак затримання відбулося на тлі тривалого суспільного резонансу через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Пітер Мендельсон є однією з найвідоміших фігур британської політики останніх десятиліть. Він почав працювати в Лейбористській партії ще у 1980-х роках і відіграв ключову роль у трансформації політичної сили у формат «Нової Лейбористської партії». Політик також був одним із архітекторів виборчої перемоги Тоні Блера у 1997 році.

У грудні 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Мендельсона послом у Вашингтоні. Водночас ще до цього призначення було відомо про його знайомство з Джеффрі Епштейном, що викликало критику з боку опозиції та частини суспільства.

У вересні минулого року Мендельсона звільнили з дипломатичної посади після того, як на Даунінг-стріт заявили про появу нової інформації щодо глибини його зв’язків із Епштейном.

Нагадаємо, що канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера вважає, що колишній посол Британії у США Пітер Мендельсон не має бути членом Палати лордів через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Особисто Стармер вважає, що Мендельсон «не повинен бути членом Палати лордів» і попросив секретаря Кабінету міністрів «негайно» переглянути всю доступну інформацію про контакти колишнього посла з Епштейном.