Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж

Париж одночасно і приваблює, і відштовхує частину мандрівників

Париж може похвалитися численними пам'ятками, включаючи приголомшливу архітектуру, чудові ресторани та деякі з найважливіших культурних пам'яток світу. Проте останні роки великою проблемою стала надмірна кількість туристів, що б'є по іміджу цієї романтичної столиці світу. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Express.

Дослідження Deluxe Holiday Homes проаналізувало «щільність» туристів на квадратний кілометр у популярних туристичних містах по всьому світу. Результати показали, що 8 із 10 міст із найбільшою кількістю туристів на квадратний метр розташовані в Європі, решта – у Північній Америці.

Як показало дослідження, безумовним лідером цього списку є Париж, у якому минулого року побувало понад 350 тис. туристів на квадратний кілометр площі. Співвідношення гостей до мешканців міста становило 1708%, тобто різниця становила 17 разів. Така увага до міста є заслуженою, адже Париж має велику кількість історичних та культурних пам'яток, які приваблюють туристів. Але багато хто з них їде додому абсолютно розчарованим, пише Express.

На популярному туристичному порталі Tripadvisor люди висловлюють свої претензії до столиці Франції. Найчастіше люди скаржаться на величезні черги до будь-якої більш-менш цікавої пам'ятки, а також на зграї кишенькових злодіїв усюди.

«Якщо ви хочете витратити купу грошей на багатогодинне стояння в чергах, відвідуючи всі ці місця з тисячами людей, приїжджайте до Парижа. Люди тут грубі, ви не можете безпечно пересуватися у метро після 21:00», – написав один користувач.

Багато людей у відгуках про Париж не радять витрачати свої гроші заради можливості відвідати Ейфелеву вежу, тому що це місто добре вміє псувати туристам настрій.

«Ми зустріли подружжя віком понад 50 років, яке відпочивало в Європі. Вони були засмучені й нещасні, тому що вкрали їх гаманець і квитки на готель, які вони зберігали в сумочці», – написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Європою загалом безпечно подорожувати, але кишенькові злодії чатують на мандрівників, які відвідують деякі із популярних районів європейського континенту. Найбільше це стосується Іспанії та Франції. Але абсолютний рекорд за кількістю злочинів належить Італії