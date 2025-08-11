Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
Париж втрачає привабливий статус серед туристів
фото із відкритих джерел

Париж одночасно і приваблює, і відштовхує частину мандрівників

Париж може похвалитися численними пам'ятками, включаючи приголомшливу архітектуру, чудові ресторани та деякі з найважливіших культурних пам'яток світу. Проте останні роки великою проблемою стала надмірна кількість туристів, що б'є по іміджу цієї романтичної столиці світу. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Express.

Дослідження Deluxe Holiday Homes проаналізувало «щільність» туристів на квадратний кілометр у популярних туристичних містах по всьому світу. Результати показали, що 8 із 10 міст із найбільшою кількістю туристів на квадратний метр розташовані в Європі, решта – у Північній Америці.

Як показало дослідження, безумовним лідером цього списку є Париж, у якому минулого року побувало понад 350 тис. туристів на квадратний кілометр площі. Співвідношення гостей до мешканців міста становило 1708%, тобто різниця становила 17 разів. Така увага до міста є заслуженою, адже Париж має велику кількість історичних та культурних пам'яток, які приваблюють туристів. Але багато хто з них їде додому абсолютно розчарованим, пише Express.

На популярному туристичному порталі Tripadvisor люди висловлюють свої претензії до столиці Франції. Найчастіше люди скаржаться на величезні черги до будь-якої більш-менш цікавої пам'ятки, а також на зграї кишенькових злодіїв усюди.

«Якщо ви хочете витратити купу грошей на багатогодинне стояння в чергах, відвідуючи всі ці місця з тисячами людей, приїжджайте до Парижа. Люди тут грубі, ви не можете безпечно пересуватися у метро після 21:00»,  – написав один користувач.

Багато людей у відгуках про Париж не радять витрачати свої гроші заради можливості відвідати Ейфелеву вежу, тому що це місто добре вміє псувати туристам настрій.

«Ми зустріли подружжя віком понад 50 років, яке відпочивало в Європі. Вони були засмучені й нещасні, тому що вкрали їх гаманець і квитки на готель, які вони зберігали в сумочці», – написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Європою загалом безпечно подорожувати, але кишенькові злодії чатують на мандрівників, які відвідують деякі із популярних районів європейського континенту. Найбільше це стосується Іспанії та Франції. Але абсолютний рекорд за кількістю злочинів належить Італії

Читайте також:

Теги: Париж викрадення місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 11 липня
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
11 липня, 05:46
Франція наполягає на великій небезпеці з боку Росії
Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату
15 липня, 13:32
Зловмисники готували план протягом року
У Києві розкрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют (фото)
16 липня, 09:11
Сінгапур став одним із найбажаніших міст для мільйонерів
Тільки для багатих: стало відоме найдорожче місто у світі
18 липня, 19:18
Головні новини ночі проти 26 липня
Удари РФ по містах України: головне за ніч
26 липня, 05:52
Сарана може активно перелітати на декілька кілометрів, в разі вітряної погоди переноситься на великі відстані
Сарана дісталася Запоріжжя – місто заполонили хмари комах
19 липня, 17:39
Ігнат повідомив, що крилаті й аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей
Ігнат назвав кількість прямих влучань по столичних об'єктах під час нічної атаки
21 липня, 12:45
У Європі Копенгаген та Будапешт – єдині два міста, де витрати на комунальні послуги знизилися у перерахунку на євро
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
25 липня, 08:07
У супермаркетах Швейцарії продукти суттєво дорожчі, ніж у інших країнах Європи
Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
31 липня, 20:24

Соціум

Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз
Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому
Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України
Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України
Туреччина оговтується від потужного землетрусу. Експерти попереджають про нову загрозу
Туреччина оговтується від потужного землетрусу. Експерти попереджають про нову загрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
32K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
3903
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2508
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1520
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua