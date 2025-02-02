Сьогодні виповнюється 10 років з дня загибелі Андрія Кузьменка

Життя Андрія Кузьменка обірвалося, коли йому було 46

Автокатастрофа, у який загинув Кузьменко, сталася 2015 року у Криворізькому районі

Сьогодні, 2 лютого, виповнюється 10 років з дня трагічної загибелі в автокатастрофі українського музиканта, продюсера, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка.

Що відомо про ДТП?

2 лютого 2015 року у Криворізькому районі біля села Лозоватка о 8:20 позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, зіштовхнувся із молоковозом ГАЗ. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Йому було 46 років. Кузьменко повертався до Києва після концерту у Кривому Розі напередодні 1 лютого. Андрія Кузьменка поховали 5 лютого на Брюховецькому цвинтарі поблизу Львова.

Творчий шлях

Кузьменко народився в місті Самбір Львівської області. Мати – вчителька музики, батько – інженер. В дитинстві мріяв стати водієм сміттєвозу, потім – лікарем-неврологом. Перше музичне потрясіння, яке стало поштовхом до меломанії – пісня The Beatles «Lady Madonna», яку Андрій випадково почув у 1979 році, коли йому було 10 років.

У 1985 році він закінчив школу і вступив на стоматолога у Львівський медінститут через прохання батьків. Через рік Кузьма познайомився з Володимиром Шкондою, який був гітаристом. Спочатку вони тільки слухали музику, а пізніше почали її грати. Свій гурт Андрій Кузьменко створив у 1986 році, залучившись саме підтримкою Володимира Шконди.

У 1987 році він написав пісні Lucky Now, Brother, Так То Вже Є. Спочатку майже всі пісні Кузьма писав англійською мовою, а потім перекладав їх на українську. Першим альбомом був «Чуєш біль».

У 2000 році Кузьма став ведучим власного хіт-параду Гаряча сімка, який проіснував два роки. Водночас у 2000 році Андрій Кузьма посварився з іншим учасником групи – Ростиславом Домишевським, що стало причиною чуток про розпад Скрябіна. Однак, саме з 2000 року популярність Андрія почала стрімко зростати.

У 2003 році Кузьма став ведучим програми Шанс і Шейканемо разом зі співачкою Наталею Могилевською.

У 2006 році Кузьменко проявив себе як талановитий письменник після видання його власної книги-автобіографії «Я, Побєда і Берлін». Вона мала шалену популярність, кілька разів перевидавалася.

У 2008 році створив групу «Пающіє труси», а через рік став першим учителем групи DZIDZIO.

Життя Кузьми завжди було насиченим, він брав участь у безлічі заходів не лише як гостя, а й у ролі судді. Він був запрошений на безліч програм та передач, у яких не лише показував свої музичні вміння, а й радував усіх дивовижним почуттям гумору та акторською грою. Його життя ніяк не можна було назвати нудним або монотонним, тому таким він усім і запам'ятався: добрим, веселим, талановитим, задерикуваним.