Легендарные украинские футболисты и звезды шоу-биза сыграют в футбол

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Андрей Шевченко и Сергей Ребров

Цель благотворительного матча - сбор средств на лечение детей

В субботу, 12 мая, в 15:00 в столичном ТРЦ Gulliver состоится открытая фан-встреча с известными украиснкими футболистами и звездами телевидения, пишет «Главком».

Героями мероприятия станут футболист Влад Ващук и Владимир Езерский, легендарный тренер Анатолий Демьяненко, а также ведущие «Интера» Андрей Данилевич и Роман Кадемин. Ведущий фан-встречи – Андрей Доманский.

Эта встреча анонсирует благотворительный матч «Легенды футбола», который состоится 20 мая в Киеве. Инициатором проведения поединка выступит известный украинский футболист Владислав Ващук.

В матче уже подтвердили свое участие Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Виталий Рева, Владимир Езерский.

Также на поле выйдет команда телеканала «Интер», которую будут представлять телеведущие Андрей Данилевич, Роман Кадемин и участники аукциона «Интер – детям».

Тренерами команд выступят два выдающихся игрока киевского «Динамо» – Анатолий Демьяненко и Владимир Бессонов, а капитанами – Влад Ващук и Андрей Данилевич. Комментировать матч будет Андрей Доманский.

Цель матча – помочь благотворительному фонду «Интер – детям» собрать средства на покупку двух пневмотонометров для детского отделения Центра микрохирургии глаза. Это оборудование способно на ранней стадии диагностировать у детей заболевания, которые приводят к потере зрения и слепоте. И малыши смогут сохранить зрение и видеть наш большой мир.

Чтобы принять участие в уникальном поединке и сыграть в составе звездных команд, а также увидеть этот матч с трибун, нужно принять участие в благотворительном аукционе «Интер - детям».

12 мая на фан-встрече в ТРЦ Gulliver знаменитые спортсмены и известные телеведущие ответят на вопросы гостей и участников. Звездные участники встречи выберут пять самых интересных вопросов, а их авторы получат памятные призы.

Также у всех гостей фан-встречи будет возможность принять участие в розыгрыше билетов на матч, взять автограф у своих кумиров и сфотографироваться на память.