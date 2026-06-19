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Лукашенку підігнали нову теличку (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Фермери зробили подарунок Олександру Лукашенку
фото: Білоруські медіа

Лукашенку знову подарували корову для його приватної ферми

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку під час поїздки в Узденський район подарували теличку джерсейської породи на прізвисько Муся. Як повідомляють білоруські державні медіа, тварину відправлять жити на так звану «президентську ферму», інформує «Главком».

Повідомляється, що новий подарунок Лукашенку вручили під час його візиту до одного з регіональних сільськогосподарських підприємств. Маленька теличка Муся належить до джерсейської породи, яка має свої унікальні особливості – це одна з найстаріших і найвідоміших культурних порід великої рогатої худоби у світі.

Лукашенко, який намагається підтримувати образ «головного господарника» країни, традиційно зрадів тварині та пообіцяв особисто контролювати її утримання у своєму підсобному господарстві.

Олександр Лукашенко на фермі
Олександр Лукашенко на фермі
фото: Білоруські медіа

Це вже не перший подібний живий презент для диктатора – у березні цього року білоруські аграрії вже дарували йому племінну корову голштинської породи. Диктатор не приховував задоволення, особисто оглянув тварину та пообіцяв відправити її до свого підсобного господарства. 

Нагадаємо, Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та цим лише розсмішив соцмережі. На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві  «американо» запропонував Лукашенко. Водночас у мережі користувачі почали пропонувати курйозні варіанти для нової назви американо. Як, наприклад, «Картофано», «Бульбачино», «Таракано», «КГБрессо», «ГУЛатте», «Стукачіно», «Крохмаліно».

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Теги: Олександр Лукашенко аграрії фермер

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