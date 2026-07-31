Меган Маркл приписала принцу Гаррі зайві роки служби в авіації Британії: реакція мережі

Користувачі припустили, що родина Сассекських намагається додати собі більше здобутків

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що принц Гаррі прослужив в авіації Великої Британії 10 років. Водночас принц насправді обіймав посаду другого пілота менше чотирьох років. Перебільшення військових досягнень принца Гаррі його дружиною обурило мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Що Меган Маркл сказала про службу свого чоловіка

Меган Маркл висловилася про службу свого чоловіка після показу документального фільму Cookie Queens 28 червня. Тоді, коментуючи стрічку, вона зауважила, що всі люди протягом життя мають різні випробування та згадала про принца Гаррі.

«Але, знаєте, він 10 років був пілотом вертольота в британській армії. І іноді, у справді важкі дні, він казав: «Гей, кохана, знаєш, навіть якщо вирує буря, над нею завжди світить сонце», – сказала Меган Маркл.

Реакція мережі на заяву Меган Маркл

Однак реакція у мережі на слова герцогині була миттєвою. Користувачі платформи Reddit помітили недостовірність у висловлюваннях Маркл та розкритикували її за це. «Підозріло. Не думаю, що йому дозволяли літати самостійно, лише як другому пілоту. І, схоже, зараз у нього немає ліцензії. Ми ніколи не чули, щоб він літав після служби в армії, як Вільям», – написав один із користувачів.

Коментатори зазначили, що під час служби в армії принц Гаррі був другим пілотом і бортовим стрільцем на гелікоптері Apache, а не самостійним пілотом протягом служби. Також деякі користувачі висловили сумніви, що Гаррі досі має чинну льотну ліцензію та порівняли його військову кар'єру з принцом Вільямом, який після служби працював пілотом рятувального гелікоптера.

Тоді ж користувачі припустили, що родина Сассекських намагається приписати собі більше здобутків та копіює інших членів королівської родини.

Що відомо про служблу принца Гаррі

Як зазначає видання, принц Гаррі почав свою службу у травні 2005 року в Королівській військовій академії Сандгерст. Після навчання його у 2007 році таємно відправили до Афганістану, де протягом 10 тижнів він служив авіанавідником.

У 2009 році Гаррі розпочав льотну підготовку, а вже за рік отримав льотний знак. Після навчання у США він здобув кваліфікацію другого пілота-стрільця бойового гелікоптера Apache та з вересня 2012-го до січня 2013 року виконував бойові місії в Афганістані. У липні 2013 року принц отримав кваліфікацію командира екіпажу гелікоптера Apache. У 2015 році Гаррі пішов із британської армії у званні капітана.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі, відома американська акторка Меган Маркл не хоче, аби її титул герцогині Сассекської згадували на телебаченні. Таке прохання пролунало від неї під час знімань шоу «МастерШеф Австралія».