Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Меган Маркл приписала принцу Гаррі зайві роки служби в авіації Британії: реакція мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Меган Маркл помилилася, згадуючи про строк служби принца Гаррі
фото: Alexi Lubomirski/ВВС

Користувачі припустили, що родина Сассекських намагається додати собі більше здобутків

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що принц Гаррі прослужив в авіації Великої Британії 10 років. Водночас принц насправді обіймав посаду другого пілота менше чотирьох років. Перебільшення військових досягнень принца Гаррі його дружиною обурило мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

Що Меган Маркл сказала про службу свого чоловіка

Меган Маркл висловилася про службу свого чоловіка після показу документального фільму Cookie Queens 28 червня. Тоді, коментуючи стрічку, вона зауважила, що всі люди протягом життя мають різні випробування та згадала про принца Гаррі.

«Але, знаєте, він 10 років був пілотом вертольота в британській армії. І іноді, у справді важкі дні, він казав: «Гей, кохана, знаєш, навіть якщо вирує буря, над нею завжди світить сонце», – сказала Меган Маркл.

Реакція мережі на заяву Меган Маркл

Однак реакція у мережі на слова герцогині була миттєвою. Користувачі платформи Reddit помітили недостовірність у висловлюваннях Маркл та розкритикували її за це. «Підозріло. Не думаю, що йому дозволяли літати самостійно, лише як другому пілоту. І, схоже, зараз у нього немає ліцензії. Ми ніколи не чули, щоб він літав після служби в армії, як Вільям», – написав один із користувачів.

Коментатори зазначили, що під час служби в армії принц Гаррі був другим пілотом і бортовим стрільцем на гелікоптері Apache, а не самостійним пілотом протягом служби. Також деякі користувачі висловили сумніви, що Гаррі досі має чинну льотну ліцензію та порівняли його військову кар'єру з принцом Вільямом, який після служби працював пілотом рятувального гелікоптера.

Тоді ж користувачі припустили, що родина Сассекських намагається приписати собі більше здобутків та копіює інших членів королівської родини.

Що відомо про служблу принца Гаррі

Як зазначає видання, принц Гаррі почав свою службу у травні 2005 року в Королівській військовій академії Сандгерст. Після навчання його у 2007 році таємно відправили до Афганістану, де протягом 10 тижнів він служив авіанавідником.

У 2009 році Гаррі розпочав льотну підготовку, а вже за рік отримав льотний знак. Після навчання у США він здобув кваліфікацію другого пілота-стрільця бойового гелікоптера Apache та з вересня 2012-го до січня 2013 року виконував бойові місії в Афганістані. У липні 2013 року принц отримав кваліфікацію командира екіпажу гелікоптера Apache. У 2015 році Гаррі пішов із британської армії у званні капітана.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі, відома американська акторка Меган Маркл не хоче, аби її титул герцогині Сассекської згадували на телебаченні. Таке прохання пролунало від неї під час знімань шоу «МастерШеф Австралія».

Читайте також:

Теги: авіація армія Велика Британія Меган Маркл пілот принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий
Після Сирського. Чи зможе Драпатий повернути єдність ЗСУ
22 липня, 12:26
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:00
Це вже десяте перехоплення російського військового літака цього року, повідомили в польському міноборони
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
17 липня, 01:15
Це вже третій за липень удар по цивільних суднах, зафіксований в акваторії Одещини
Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих
18 липня, 02:42
Сирський розповів, що досвід ЗСУ вивчатиме НАТО
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
26 липня, 11:26
Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
28 липня, 01:16
Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня
Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня
28 липня, 05:50
Іноземні найманці воюють на стороні Росії
Списали як непотріб? РФ кинула напризволяще штурмовиків із Бангладешу
8 липня, 04:11
Кремль збільшив чисельність армії ще на 25 тисяч військових
Путін вдруге за літо наростив чисельність російської армії
27 липня, 19:48

Життя

Меган Маркл приписала принцу Гаррі зайві роки служби в авіації Британії: реакція мережі
Меган Маркл приписала принцу Гаррі зайві роки служби в авіації Британії: реакція мережі
Що дійсно треба класти в тривожну валізку: поради від тих, хто пережив пряме влучання ракети в будинок
Що дійсно треба класти в тривожну валізку: поради від тих, хто пережив пряме влучання ракети в будинок
Вдова Яна Табачника вшанувала памʼять чоловіка
Вдова Яна Табачника вшанувала памʼять чоловіка
Найавторитетніший гороскоп на 31 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 31 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Отримала привітання від короля Чарльза III. 105-річна шотландка розкрила секрет довголіття
Отримала привітання від короля Чарльза III. 105-річна шотландка розкрила секрет довголіття
Найавторитетніший гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua