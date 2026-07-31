Вдова Яна Табачника вшанувала памʼять чоловіка

Ян Табачник пішов з життя три роки тому після боротьби зі складною хворобою

31 липня виповнюється 81 рік з дня народження музиканта та народного артиста України Яна Табачника. Вдова нардепа, народна артистка України Тетяна Недєльська вшанувала памʼять чоловіка. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки у Facebook.

«Три роки твій день народження без тебе. Звикнути до цієї думки неможливо й досі. Ян, рідний… Хай душа твоя спочиває з миром! Люблю, памʼятаю… Так багато є про що поговорити з тобою…» – написала Недєльська.

Також артистка поділилася спільним фото з покійним чоловіком. А ще опублікувала архівне фото Табачника, де він грає на акордеоні.

фото: Таня Недельская/Facebook

У шлюбі в подружжя народилося троє синів. Ян Табачник помер на 79-му році життя після боротьби з онкологією в Ізраїлі. Музикант хворів на рак легень.

Ян Табачник народився у 1945 році в Чернівцях. Ще у 10 років він почав грати на акордеоні, а у 16 вже виступав на сцені. Він працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумської, Орловської та Ялтинської філармоній і в Ленконцерті. У 1976 році вийшов його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

Крім творчості, Табачник також відомий своєю політичною діяльністю. У 2006, 2007 і 2012 роках він був народним депутатом України. У Верховній Раді V скликання він обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю.

Зазначимо, «Главком» розповідав ексклюзивні подробиці поділу майна і пояснює, чому з трьох синів пари Табачника та Недєльської, майно отримали лише двоє з них. Зокрема, в інтервʼю «Главкому» дружина покійного музиканта, народна артистка, популярна співачка Тетяна Недєльська розповіла, якою була остання воля її чоловіка.

До слова, у 2012 році «Главком» опублікував інтерв’ю з Табачником, у якому він називав тодішнього президента Віктора Януковича «своїм другом». У тій же бесіді політик захищав Януковича від нападок журналістів, які в той час активно писали про таємничу президентську резиденцію «Межигір’я». Табачник тоді, імовірно, жартома порівняв власний розкішний маєток у Козині на Київщині зі «скромним» «Межигір’ям».