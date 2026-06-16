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«Нема на що дивитися». Лукашенко розкритикував рівень білоруського футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Нема на що дивитися». Лукашенко розкритикував рівень білоруського футболу
У вівторок, 16 червня, Лукашенко проводив нараду щодо розвитку хокею

Лукашенко: Якщо футболісти почнуть грати, як хокеїсти грають, я з великим задоволенням приділятиму увагу і футболу

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розкритикував рівень білоруського футболу. Про це повідомив пропагандистський Telegram-канал «Пул першого», інформує «Главком».

«Якщо футболісти почнуть грати, як хокеїсти грають, я з великим задоволенням приділятиму увагу і футболу. Але там поки нема на що дивитися. Не треба ображатись, що я менше уваги приділяю футболу. Анітрохи не менше», – заявив Лукашенко.

У вівторок, 16 червня, Лукашенко проводив нараду щодо розвитку хокею.

«Футбол та хокей – це основні види спорту скрізь. Тому що вони масові. Це народні види спорту», – наголосив диктатор.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ

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