Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post

Ілон Маск таємно оглянув елітний об'єкт, який навіть не встигли виставити на продаж
Найбагатша людина світу Ілон Маск міг зацікавитися придбанням надсучасного маєтку в Маямі вартістю $300 млн, який наразі перебуває на стадії будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.
Таємничий візит на об'єкт
За словами забудовника Тодда Майкла Глейзера, нещодавно на територію будівництва прибув неназваний мільярдер у вельми видовищний спосіб: він прилетів на гелікоптері, приземлився у затоці Біскейн, після чого дістався берега на плоту. Хоча розробник офіційно не підтверджує особу візитера, кілька джерел у сфері нерухомості стверджують, що це був саме Ілон Маск.
Наразі об'єкт знято з продажу, а забудовник заявив, що маєток не показуватимуть нікому до повного завершення робіт. Глейзер наголосив, що «такий підхід зводить з розуму справді багатих хлопців», а угода буде закритою лише після фінального будівництва.
Характеристики «будинку майбутнього»
Новий сучасний будинок зводять на North Bay Road – елітній ділянці, яку називають «Парк-авеню» у Маямі. Проєкт передбачає використання великої кількості скла та озеленення даху.
Особливу увагу приділено безпеці та технологіям:
- споруда розташована на висоті 5 метрів (17 футів) над зоною затоплення;
- конструкції розраховані на протидію найпотужнішим ураганам за допомогою новітніх технологій;
- будинок обладнають гаражем на 31 автомобіль.
Очікується, що будівництво буде завершено протягом наступних двох років.
Нагадаємо, Ілон Маск раніше заявляв про намір розпродати майже всю свою нерухомість, щоб зосередитися на колонізації Марса та проєктах Tesla і SpaceX. Проте останнім часом мільярдер знову почав цікавитися розкішними об'єктами в Техасі та Флориді. Земельну ділянку під згаданий маєток у Маямі група інвесторів придбала у липні минулого року за $105 млн, а вже за два місяці перепродала її за $169 млн під забудову.
