Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post

glavcom.ua
Ілон Маск може купити маєток, що розташований біля затоки Біскейн
фото: Reuters

Ілон Маск таємно оглянув елітний об'єкт, який навіть не встигли виставити на продаж

Найбагатша людина світу Ілон Маск міг зацікавитися придбанням надсучасного маєтку в Маямі вартістю $300 млн, який наразі перебуває на стадії будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Таємничий візит на об'єкт

За словами забудовника Тодда Майкла Глейзера, нещодавно на територію будівництва прибув неназваний мільярдер у вельми видовищний спосіб: він прилетів на гелікоптері, приземлився у затоці Біскейн, після чого дістався берега на плоту. Хоча розробник офіційно не підтверджує особу візитера, кілька джерел у сфері нерухомості стверджують, що це був саме Ілон Маск.

Маєток коштує $300 млн
фото: Real Estate

Наразі об'єкт знято з продажу, а забудовник заявив, що маєток не показуватимуть нікому до повного завершення робіт. Глейзер наголосив, що «такий підхід зводить з розуму справді багатих хлопців», а угода буде закритою лише після фінального будівництва.

Фото: Real Estate

Характеристики «будинку майбутнього»

Новий сучасний будинок зводять на North Bay Road – елітній ділянці, яку називають «Парк-авеню» у Маямі. Проєкт передбачає використання великої кількості скла та озеленення даху.

фото: Real Estate

 Особливу увагу приділено безпеці та технологіям:

  • споруда розташована на висоті 5 метрів (17 футів) над зоною затоплення;
  •  конструкції розраховані на протидію найпотужнішим ураганам за допомогою новітніх технологій;
  •  будинок обладнають гаражем на 31 автомобіль.

Очікується, що будівництво буде завершено протягом наступних двох років.

Фото: Real Estate

Нагадаємо, Ілон Маск раніше заявляв про намір розпродати майже всю свою нерухомість, щоб зосередитися на колонізації Марса та проєктах Tesla і SpaceX. Проте останнім часом мільярдер знову почав цікавитися розкішними об'єктами в Техасі та Флориді. Земельну ділянку під згаданий маєток у Маямі група інвесторів придбала у липні минулого року за $105 млн, а вже за два місяці перепродала її за $169 млн під забудову.

Раніше Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів». 

