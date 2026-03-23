Маск анонсував будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів

Майбутнє підприємство випускатиме два типи мікросхем

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab – спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI – для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ бізнесмена.

За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній. «Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab», – сказав він

На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші – для космічних проєктів.

За даними ЗМІ, вартість проєкту може сягати щонайменше $20 млрд. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.

