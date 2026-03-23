Маск анонсував будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів

Ростислав Вонс
Бізнесмен повідомив про запуск масштабного проєкту Terafab
скриншот з відео SpaceX

Майбутнє підприємство випускатиме два типи мікросхем

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab – спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI – для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ бізнесмена.

За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній. «Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab», – сказав він

На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші – для космічних проєктів.

За даними ЗМІ, вартість проєкту може сягати щонайменше $20 млрд. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $800 млрд. Статки Маска досягли рекорду після того, як він обʼєднав свої компанії SpaceX та xAI в єдину технологічну структуру. Перша – ракетно-космічна компанія, а друга спеціалізується на штучному інтелекті.

За оцінкою Forbes, угода про обʼєднання цих бізнесів збільшила статки бізнесмена на $84 млрд – до рекордних $852 млрд. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трлн. До цього Маск володів близько 42% акцій SpaceX вартістю $336 млрд та 49% акцій xAI вартістю $122 млрд. Він отримав 43% акцій об’єднаної компанії на суму $542 млрд.

До слова, компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску і займається імплантацією мозку, почне масове виробництво пристроїв інтерфейсу «мозок-комп'ютер» і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки – імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

