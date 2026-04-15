Reuters: Трамп візьме сина до Китаю, хоча раніше критикував Байдена за це

Ерік Трамп і його дружина Лара супроводжуватимуть президента

Син президента США Дональда Трампа – Ерік Трамп приєднається до державного візиту батька до Китаю, який запланований на 14-15 травня. Про це повідомила речниця Trump Organization для Reuters, передає «Главком».

«Ерік глибоко пишається своїм батьком та досягненнями цього терміну, і присутній на зустрічі особисто, як син, який його підтримує. Він не має ділових підприємств у Китаї та не планує вести бізнес у Китаї. Він не братиме участі в приватних зустрічах, а натомість стоятиме поруч із президентом, щоб відзначити цю історичну подію», – йдеться у повідомленні.

Ця поїздка привернула увагу через попередні заяви самого Трампа. Раніше він різко критикував свого попередника Джо Байден за подібні поїздки разом із сином, звинувачуючи його у можливих конфліктах інтересів.

Тепер же Ерік Трамп, який керує сімейним бізнесом, супроводжуватиме президента під час важливого міжнародного візиту. У Trump Organization наголошують, що він не братиме участі в офіційних переговорах.

Раніше стало відомо, що майбутній візит президента США Дональда Трампа до Китаю запланований на середину травня. Крім того, планується, що пізніше поточного року Сі здійснить візит у відповідь до Вашингтона. Дата цієї поїздки ще не визначена.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися та припускав, що його візит може бути відкладений приблизно на місяць.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.