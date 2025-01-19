У Черкасах жінка увійшла до магазину з пістолетом і відкрила вогонь

Відвідувачі магазину самотужки обеззброїли зловмисницю та викликали поліцію

У одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Інцидент стався ще ввечері 17 січня на вулиці Митницькій. Тоді одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь у той час, як там були покупці та персонал.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Водночас відвідувачі магазину самотужки обеззброїли зловмисницю та викликали поліцію. Після прибуття правоохоронців жінку затримали.

Фігуранткою виявилася 31-річна місцева жителька. Правоохоронці кажуть, що невідомо, чи була жінка в стані сп’яніння, оскільки вона відмовилася від освідування.

Нападниці оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд уже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінці загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Раніше правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 млн грн.

59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя – двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою – і здобуті злочинним шляхом кошти.