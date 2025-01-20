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Модні бренди відмовляються надати Меланії Трамп вбрання для інавгурації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Меланія Трамп звикла мати розкішний вигляд поряд із чоловіком
фото із відкритих джерел

«Гуру» у світі моди, редакторка Vogue Анна Вінтур підкреслено цурається дружини обраного президента США

Модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. Про це пише Daily Mail.

Відмова багатьох дизайнерів від публічної співпраці з колишньою моделлю Меланією Трамп пов'язана з тим, що головний редактор найвпливовішого журналу у світі моди Vogue Анна Вінтур підкреслено цурається дружини обраного президента США і відмовляється знову розміщувати її фото на обкладинку журналу. При цьому фото всіх дружин президентів США та Камали Гарріс раніше публікувалися на обкладинках цього журналу.

Через бойкот з боку десятків дизайнерів, які відмовляються створювати вбрання спеціально для неї, майбутній першій леді США доводиться орієнтуватися на власний смак, а не на модні тенденції, при виборі вбрання, що, як зазначили журналісти Daily Mail, робить її гардероб «шикарним» та «непідвладним часу». При цьому наголошується, що Меланія все ще може придбати вбрання у магазинах Dior та інших модних будинків як звичайний клієнт.

До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом.День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.

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Теги: США Vogue інавгурація Daily Mail Меланія Трамп дружина мода Дональд Трамп

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