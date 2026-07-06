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Вишнева міська громада закликала жителів не виходити на вулицю: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вишнева міська громада закликала жителів не виходити на вулицю: причина
Після атаки РФ у Вишневому можлива повторна детонація боєприпасів
фото: ДСНС

Після масованої російської атаки влада попередила про загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів та можливу евакуацію людей

Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вишневу МТГ.

У громаді повідомили, що внаслідок ворожої атаки існує ризик повторних вибухів, тому жителів закликають максимально обмежити перебування поза укриттями.

«Унаслідок масованої ворожої атаки у м. Вишневе можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Вони становлять смертельну небезпеку та можуть здетонувати будь-якої миті», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада зазначає, що всі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків російського удару. Працівники Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій за необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій.

Окремо у Вишневій МТГ звернулися до мешканців громади та керівників підприємств із проханням тимчасово не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

«Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці», – наголосили у громаді.

Обмеження стосуються, зокрема, вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної. Крім того, мешканців закликали залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти, а рятувальники, поліцейські й комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і обстежувати території на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Теги: укриття ракетна атака

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