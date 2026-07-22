Принцеса Діана вперше заговорила з Каміллою Паркер-Боулз про її роман із принцом Чарльзом у цьому маєтку

У Великій Британії продають маєток, який відомий своєю історією розмови принцеси Діани та Камілли Паркер-Боулз. Цей маєток був улюбленим місцем відпочинку леді Ді. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Маєток Ormeley Lodge належав світській діячці та письменниці Аннабель Голдсміт. Жінка померла торік у віці 91 року. Цьогоріч її будинок виставили на продаж за $33,4 млн. Цей маєток часто відвідувала принцеса Діана. Вона приїздила в гості до Аннабель Голдсміт зі своїми синами Гаррі та Вільямом. Зазначається, що жінки були не просто товаришками, Голдсміт назвала себе «другою матір’ю» Діани.

улюблений маєток принцеси Діани виставлено на продаж фото: Aubyn Photography / Mansion Global

Як стверджують ЗМІ, саме в маєтку Ormeley Lodge між принцесою Діаною та Каміллою Паркер-Боулз відбулася розмова, під час якої вони вперше заговорили про роман Камілли та принца Чарльза. Зокрема, на це натякнула принцеса Діана.

фото: Aubyn Photography / Mansion Global

Тоді ж Паркер-Боулз сказала принцесі, що вона має усе, про що тільки можна мріяти. Водночас леді Ді відповіла їй: «Я хочу свого чоловіка». Це сталося під час вечірки з нагоди 40-річчя сестри Камілли, Аннабель Елліот, у 1989 році.

Одна з кімнат маєтку Ormeley Lodge фото: Aubyn Photography / Mansion Global

Ormeley Lodge був збудований на початку XVIII століття. Це історичний маєток у південно-західному Лондоні. Будинок має 10 спалень і сім ванних кімнат, а також розташований на території площею близько 2,3 акра (приблизно 0,9 га). На території маєтку є обгороджені сади, басейн, тенісний корт, винний льох і додаткові котеджі.

Нагадаємо, у Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ. Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з неї свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт.

До слова, ще один унікальний лист принцеси Діани, написаний 47 років тому буде проданий на аукціоні у Великій Британії. У листі майбутня королівська особа зізнається своїй подрузі у мрії стати професійною танцівницею.