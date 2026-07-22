Улюблений маєток принцеси Діани виставлено на продаж
Принцеса Діана вперше заговорила з Каміллою Паркер-Боулз про її роман із принцом Чарльзом у цьому маєтку
У Великій Британії продають маєток, який відомий своєю історією розмови принцеси Діани та Камілли Паркер-Боулз. Цей маєток був улюбленим місцем відпочинку леді Ді. Про це пише «Главком» із посиланням на People.
Маєток Ormeley Lodge належав світській діячці та письменниці Аннабель Голдсміт. Жінка померла торік у віці 91 року. Цьогоріч її будинок виставили на продаж за $33,4 млн. Цей маєток часто відвідувала принцеса Діана. Вона приїздила в гості до Аннабель Голдсміт зі своїми синами Гаррі та Вільямом. Зазначається, що жінки були не просто товаришками, Голдсміт назвала себе «другою матір’ю» Діани.
Як стверджують ЗМІ, саме в маєтку Ormeley Lodge між принцесою Діаною та Каміллою Паркер-Боулз відбулася розмова, під час якої вони вперше заговорили про роман Камілли та принца Чарльза. Зокрема, на це натякнула принцеса Діана.
Тоді ж Паркер-Боулз сказала принцесі, що вона має усе, про що тільки можна мріяти. Водночас леді Ді відповіла їй: «Я хочу свого чоловіка». Це сталося під час вечірки з нагоди 40-річчя сестри Камілли, Аннабель Елліот, у 1989 році.
Ormeley Lodge був збудований на початку XVIII століття. Це історичний маєток у південно-західному Лондоні. Будинок має 10 спалень і сім ванних кімнат, а також розташований на території площею близько 2,3 акра (приблизно 0,9 га). На території маєтку є обгороджені сади, басейн, тенісний корт, винний льох і додаткові котеджі.
Нагадаємо, у Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ. Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з неї свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт.
До слова, ще один унікальний лист принцеси Діани, написаний 47 років тому буде проданий на аукціоні у Великій Британії. У листі майбутня королівська особа зізнається своїй подрузі у мрії стати професійною танцівницею.
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