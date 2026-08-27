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Над Києвом в День Незалежності хмари утворили карту України з Кримом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Над столицею замайоріла карта України
фото: Oxana Sokolova/Facebook

Українці не вперше помічають у небі українські символи у вигляді хмар

У День Незалежності над Києвом помітили незвичне явище. Під час урочистостей на Софійській площі в небі зʼявилися хмари у вигляді карти України. Кадрами поділилася журналістка Оксана Соколова у Facebook, пише «Главком».

Оксана Соколова розповіла, що спочатку не повірила в те, що бачить. У небі хмари набули форми карти України з Кримом. До того ж це сталося в День Незалежності України, тож медійниця вважає, що це був гарний знак.

«Спочатку я навіть очам не повірила. Хмарка у формі України! З Кримом, як і належить!! Прямо над Софією в момент урочистостей до Дня Незалежності! Не ШІ! Це моє фото, без жодних фільтрів. Onuka (українська співачка, «Главком»), що сиділа поруч помітила, я встигла сфоткати. Який чудовий знак!», – йдеться в дописі.

Над Києвом в День Незалежності хмари утворили карту України з Кримом (фото) фото 1
фото: Oxana Sokolova/Facebook

У коментарях українці ділилися власними спостереженнями. За словами деяких користувачів, вони бачили схожі хмари й в інших містах України. Зокрема, в Одесі, а в Чернігова в небі з’явився тризуб. На думку деяких українців, такі знаки можуть символізувати щось добре:

  • «Кордони, які пам’ятає навіть небо».
  • «Навіть Зміїний є».
  • «Я таку хмарку бачила в Одесі над містом. Щось дуже позитивне відбувається».
  • «Так на хмарі ми начебто Курщиною приросли і, здається, Молдовою, чи принаймні Придністров’ям. Хмара кордон підправила»
  • «А це вчора над Черніговом, який обстрілюють останній час цілодобово, хрести і тризуб – захист неба!»

Нагадаємо, 24 серпня, Україна відзначила 35-ту річницю проголошення Незалежності. У Києві пройшли урочисті заходи за участю президента України Володимира Зеленського, представників державної влади, військових та іноземних гостей. До Києва прибула низка європейських лідерів. Зокрема, українську столицю відвідали представники Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії. 24 серпня до них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Європейської ради Антоніу Кошта та інші європейські посадовці.

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Теги: День Незалежності Київ фото Крим столиця

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