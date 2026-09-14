Школярка встановила рекорд, піднявшись на шість вершин-двотисячників Карпат (фото)

Евеліна Саркісян мріє піднятися на найвищу вершину Альп – Монблан

Девʼятирічна Евеліна Саркісян із Києва встановила рекорд України, піднявшись на шість вершин-двотисячників. Дівчинка здолала кожну гору самотужки, поруч із нею перебували батьки. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Евеліна Саркісян піднялася на вершини гір Ребра, Бребенескул і Гутин Томнатик у свій перший похід. Наступними у її маршруті були інші три вершини зі списку двотисячників – Говерла, Піп Іван Чорногірський та Петрос.

«Саме перший похід виявився серйозною перевіркою. У горах почалася негода: дощ, сильний туман, а видимість на вершинах місцями становила лише кілька метрів. Попри погоду, маршрут вирішили продовжити й пройшли всі три заплановані вершини», – розповіла Лана Вєтрова.

фото: Вєтрова Лана/Facebook

Евеліна Саркісян інколи навіть обганяє дорослих на шляху до вершини. Однак на шляху назад вона мріє, «щоб за нею прилетів гелікоптер і забрав її додому». Усі шість сходжень школярки підтверджено GPS-треками, фотографіями, відеозаписами та матеріалами, які свідчать про проходження кожної вершини Евеліною Саркісян.

«Коли виникла ідея пройти всі шість двотисячників з дитиною, це здавалася майже нереальним. Але замість того, щоб думати одразу про всі шість, ми просто почали рухатися від однієї вершини до наступної», – розповів тато дівчинки, Самвел Саркісян.

За словами Лани Вєтрової, тепер Евеліна Саркісян мріє піднятися на найвищу вершину Альп – Монблан.

Нагадаємо, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Філіп Нагорний встановив рекорди із закликом до світу «Україна хоче миру!». Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту.