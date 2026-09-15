Ющенко щемливо привітав брата з ювілеєм

Ющенко: Сьогодні ми зустрічаємо цей поважний ювілей у часи великих випробувань

Третій президент України Віктор Ющенко привітав брата, колишнього нардепа Петра Ющенка із днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сьогодні день високий, святий і глибокий. Моєму рідному братові, Петру Андрійовичу, виповнюється 80 років. 80 літ чесної, мудрої праці й непохитної української висоти. ​Ми з Петром – з одного кореня, з рідної Сумщини, з того самого батьківського порогу, де нас навчили трьом найголовнішим речам: любити Бога, шанувати землю і берегти родину. Братерство – це не просто кров. Це спільні спогади про запах свіжого хліба, про мамині руки й батьківські напутні слова, які й через десятиліття звучать у серці як дороговказ», – написав Ющенко.

Віктор Ющенко зазначив, що його брат є людиною великої душі, твердого характеру та глибокого патріотизму. За його словами, усе своє життя брат присвятив тому, щоб українське сонце не згасало, а історія та національна пам’ять слугували міцною опорою для нації. Ющенко додав, що Петро для нього був не лише рідним братом, а й надійним плечем та мудрим порадником.

«​Сьогодні ми зустрічаємо цей поважний ювілей у часи великих випробувань. Україна веде важку, але священну війну проти російського агресора за свою свободу, за свою землю і за право бути господарем у власній хаті. І як би важко не було, ми знаємо достеменно: правда з нами, Бог з нами, і ми обов’язково переможемо. Цей одвічний ворог буде зламаний, а на нашій землі запанує справедливий мир», – додав третій президент України.

Петро Ющенко був народним депутатом України (IV, V та VI скликання від «Нашої України») під час президентства Віктора Ющенка. У 2019 році він захистив докторську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова на тему «Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.).», проте наступного року захист скасували через академічний плагіат.

Ющенко додав: «Петре, брате мій рідний! ​Дякую тобі за твоє добре серце, за родинне тепло і за непохитну віру в нашу націю. Нехай Господь дарує тобі міцне козацьке здоров’я, душевний спокій та можливість зустріти нашу спільну велику перемогу в колі всієї нашої великої родини. ​З ювілеєм тебе, брате!».

До слова, 1 вересня дружина третього президента України Віктора Ющенка Катерина Ющенко святкувала 65-річчя. Колишній очільник держави щемливо привітав кохану з ювілеєм.