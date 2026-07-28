У Подільському районі Києва буде гучно: працюватимуть піротехніки
Фахівці знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, які неможливо безпечно транспортувати
Сьогодні, 28 липня, жителі Подільського району Києва можуть чути звуки вибухів. Працюватимуть піротехніки. Про це попередила Київська міська державна адміністрація, інформує «Главком»
У відомстві повідомляють, що фахівці знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, які неможливо безпечно транспортувати.
У червні повідомлялося, що у Деснянському районі Києва на відкритій місцевості знайшли уламки безпілотника «Герань-2» з бойовою частиною, який російські війська запустили 15 червня під час масованої атаки.
До слова, Дніпровський районний суд міста Києва визнав 20-річного чоловіка винним у вчиненні теракту. Молодик був завербований російськими спецслужбами та діяв в інтересах держави-агресора. Прокурори у суді довели, що у червні 2025 року молодик був завербований російськими спецслужбами та діяв в інтересах держави-агресора. Він приїхав до Києва аби підготуватися до вчинення терористичного акту. За інструкцією куратора на орендованій квартирі обвинувачений виготовив саморобний вибуховий пристрій. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який обвинувачений заклав вибухівку. Скутер, начинений вибухівкою, залишили за обумовленою адресою у Дніпровському районі Києва.
Коментарі — 0