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Пасажири Київської дитячої залізниці опинилися на вулиці під час атаки «шахедів»: подробиці інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пасажири Київської дитячої залізниці опинилися на вулиці під час атаки «шахедів»: подробиці інциденту
Київська дитяча залізниця – навчальний заклад «Укрзалізниці», де юні залізничники – учні шкіл міста Києва та області проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями
фото: Укрзалізниця

Аліна Блажевич закликала керівництво «Укрзалізниці» переглянути підхід до безпеки пасажирів дитячої залізниці

Під час чергової повітряної тривоги відвідувачів Київської дитячої залізниці, серед яких були діти та дорослі, працівники попросили залишити будівлю та прямувати в укриття на станції метро «Дорогожичі». Про цей інцидент у своїх соцмережах розповіла комікеса Аліна Блажевич, інформує «Главком»

За словами авторки, у той час, коли людям наказали вийти з приміщення, над столицею працювали сили ППО та відбувалося збиття ворожих БпЛА типу «Шахед». Жінка обурилася такими діями, адже найближче укриття – станція метро – розташоване орієнтовно за 15 хвилин пішки від вокзалу у Сирецькому парку. Перебування під відкритим небом під час загрози падіння уламків створює пряму небезпеку для життя.

Аліна Блажевич закликала керівництво «Укрзалізниці» переглянути такий підхід до безпеки пасажирів, зазначивши, що якщо компанія шукатиме вихід із цієї ситуації, вона готова поділитися контактами відповідних фахівців у Херсоні.

«Мені здається, треба брати на себе відповідальність, раз ви вже берете гроші за квитки», – наголосила комікеса.

Наразі офіційної реакції від представників «Укрзалізниці» щодо цієї ситуації немає. 

Нагадаємо, під час масованої повітряної атаки у ніч на 20 серпня 2026 року на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилася тиснява біля входу до підземного укриття.

Увечері 19 серпня через загрозу комбінованої атаки головний залізничний вокзал столиці тимчасово зачиняли, а людей по гучномовцях закликали пройти в бомбосховища, розташовані по обидва боки станції.

Теги: тривога Укрзалізниця безпека Київ діти

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