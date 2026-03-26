Найбільша авіакомпанія США представила сидіння-ліжка для економ-класу (фото)

glavcom.ua
United Airlines впровадить нову зону відпочинку у своїх літаках
фото: United Airlines

Нова послуга авіакомпанії стане доступною у 2027 році

Пасажири економ-класу американської авіакомпанії United Airlines зможуть спати у ліжку під час перельоту. Компанія представила нову послугу для комфортних мандрівок своїх пасажирів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Нове ліжко в економ-класі літаків United Airlines – це ряд сидінь, які можуть трансформуватися у зручне місце для відпочинку. Сидіння розкладаються у горизонтальне положення та створюють диван-ліжко. Ці сидіння також мають матрац та спеціальні підставки для ніг. Крім місць з влаштованим ліжком, пасажирам видаватимуть ковдри, подушки та іграшковий набір для дітей. 

Зона відпочинку від United підходить для сімей, які подорожують з маленькими дітьми
фото: United Airlines

«Relax Row від United ідеально підходить для сімей, які подорожують з маленькими дітьми, для одиноких мандрівників і пар, які хочуть отримати переваги економ-класу United, але з додатковим комфортом», – прокоментували в авіакомпанії нову послугу. 

Нова послуга від авіакомпанії з'явиться у 2027 році. Місця, де пасажири можуть відпочити, назвали Relax Row. До 2030 року ці зони відпочинку планують встановити у понад 200 широкофюзеляжних літаках Boeing 787 і Boeing 777. Планується, що в кожному літаку буде 12 секцій Relax Row.

Relax Row до 2030 року планують встановити у понад 200 широкофюзеляжних літаках Boeing 787 і Boeing 777
фото: Alamy

До слова, подібні послуги раніше представили й інші авіакомпанії. Наприклад, компанія Air New Zealand пропонує своїм пасажирам ряд із трьох крісел економ-класу, які трансформуються в розкладні ліжка. Також схожа послуга «Ряд для сну» (Sleeper’s Row) є в авіакомпанії Lufthansa. Вона розрахована для далеких рейсів, які тривають понад 11 годин. 

Нагадаємо, авіакомпанії зменшують розмір місць в економ-класі, щоб стимулювати пасажирів купувати дорожчі квитки в преміум-клас. Ця стратегія спрямована на збільшення прибутків, оскільки основний дохід надходить саме від продажу місць із підвищеним комфортом.

