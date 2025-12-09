Головна Світ Економіка
Авіакомпанія China Eastern Airlines запустила найдовший рейс у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Авіакомпанія China Eastern Airlines запустила найдовший рейс у світі
Авіакомпанія запустила рейс Шанхай – Буенос-Айрес
фото: traveltrendstoday.in

Новий рейс з’єднує Шанхай (Китай) та Буенос-Айрес (Аргентина)

Наддовгі маршрути продовжують встановлювати рекорди: минулого тижня було запущено найдовший у світі комерційний авіарейс, який триває понад добу.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на Express, новий рекордний маршрут було запущено 4 грудня 2025 року авіакомпанією China Eastern Airlines.


Новий рейс з’єднує Шанхай (Китай) та Буенос-Айрес (Аргентина) – два міста, які розташовані майже на протилежних кінцях земної кулі.Загальна тривалість: Повний рейс займає до 29 годин.  Відстань становить 12 400 миль (майже 20 тис км).

 Рейс включає технічну зупинку (стоповер) в Окленді, Нова Зеландія, тривалістю близько двох годин. Ця зупинка необхідна для зміни екіпажу та дозаправки.

Час у дорозі (приблизно): виліт із Шанхая: 25 годин 55 хвилин. Зворотний рейс: 29 годин.

China Eastern Airlines заявила, що цей новий маршрут заповнює прогалину у прямих рейсах між Шанхаєм та основними містами Південної Америки.

«Цей новий маршрут відкриває «південний коридор», що з’єднує протилежні кінці Тихого океану та змінює формат авіаподорожей між трьома континентами», — йдеться у заяві авіакомпанії.

Хоча провести стільки часу в літаку може здатися випробуванням, багато пасажирів віддають перевагу одному довгому рейсу з мінімальною зупинкою, аніж стикувальним рейсам, які можуть займати до двох днів.

Раніше найдовшим комерційним рейсом був 19-годинний безпосадковий маршрут між Нью-Йорком та Сінгапуром, який обслуговувала Singapore Airlines.

Конкуренція у сфері наддовгих польотів посилюється: австралійська авіакомпанія Qantas вже оголосила про плани запустити у 2027 році новий маршрут тривалістю 22 години з Сіднея до Лондона.

Нагадаємо, Airbus зіткнувся з новою виробничою проблемою на літаках A320: було виявлено дефект панелей фюзеляжу, що затримує поставки.

Теги: Китай Шанхай літак Нова Зеландія Аргентина авіарейс зупинка

