Наречена Кулеби розповіла про грандіозну мрію ексміністра

Пара планує створити ферму на межі Полтавщини та Сумщини після завершення війни

Підприємниця та наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька розповіла про плани ексочільника МЗС створити власну ферму в селі на межі Полтавської та Сумської областей. Про це повідомляє «Главком» з посилання на її інтерв'ю ютуб-каналу «Це Ніхто Не Буде Дивитись».

За словами Павелецької, йдеться про ферму в одному з сіл Лохвицького району, де вже розроблений дизайн-проєкт, однак реалізувати його наразі неможливо через безпекову ситуацію.

«Це ферма в селі Лохвицького району, і ми вже розробили дизайн-проєкт, але, на жаль, це дуже близько до лінії фронту. Зараз дві проблеми: ми не можемо будувати, бо важко знайти робітників і це межа областей, багато блокпостів», – розповіла вона.

Павелецька уточнила, що ферма розташована на межі Полтавщини та Сумщини, на хуторі, звідки родом Дмитро Кулеба. Вона зазначила, що проєкт задумувався не лише як місце для життя, а й як потенційний бізнес, який у майбутньому має хоча б виходити «в нуль».

«Я сподіваюся, що до моменту, коли знову стане можливим будувати, наші проєкти будуть приносити достатньо грошей, і ми просто будемо там жити. Там буде дуже багато маленьких овечок, вони будуть бігати, ми будемо пити червоне вино і читати книжки», – сказала Павелецька.

Вона також додала, що ферма може створити робочі місця для місцевих жителів і сприяти поверненню людей у село. «Ми будемо давати робочі місця, створювати інфраструктуру, повертати людей у село», – зазначила наречена ексміністра.

Павелецька пояснила, що після багаторічної роботи у сфері комунікацій та політики їй і Кулебі хочеться більш спокійного життя поза великими містами. За її словами, мова йде про формат життя з періодичними поїздками до Києва та зустрічами з друзями.

Раніше Світлана Павелецька запропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Кохана ексміністра сказала, що в продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів.