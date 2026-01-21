Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Наречена Кулеби розповіла про грандіозну мрію ексміністра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Наречена Кулеби Світлана Павелецька розкрила плани ексміністра після політики
скріншот з відео

Пара планує створити ферму на межі Полтавщини та Сумщини після завершення війни

Підприємниця та наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька розповіла про плани ексочільника МЗС створити власну ферму в селі на межі Полтавської та Сумської областей. Про це повідомляє «Главком» з посилання на її інтерв'ю ютуб-каналу «Це Ніхто Не Буде Дивитись».

За словами Павелецької, йдеться про ферму в одному з сіл Лохвицького району, де вже розроблений дизайн-проєкт, однак реалізувати його наразі неможливо через безпекову ситуацію.

«Це ферма в селі Лохвицького району, і ми вже розробили дизайн-проєкт, але, на жаль, це дуже близько до лінії фронту. Зараз дві проблеми: ми не можемо будувати, бо важко знайти робітників і це межа областей, багато блокпостів», – розповіла вона.

Павелецька уточнила, що ферма розташована на межі Полтавщини та Сумщини, на хуторі, звідки родом Дмитро Кулеба. Вона зазначила, що проєкт задумувався не лише як місце для життя, а й як потенційний бізнес, який у майбутньому має хоча б виходити «в нуль».

«Я сподіваюся, що до моменту, коли знову стане можливим будувати, наші проєкти будуть приносити достатньо грошей, і ми просто будемо там жити. Там буде дуже багато маленьких овечок, вони будуть бігати, ми будемо пити червоне вино і читати книжки», – сказала Павелецька.

Вона також додала, що ферма може створити робочі місця для місцевих жителів і сприяти поверненню людей у село. «Ми будемо давати робочі місця, створювати інфраструктуру, повертати людей у село», – зазначила наречена ексміністра.

Павелецька пояснила, що після багаторічної роботи у сфері комунікацій та політики їй і Кулебі хочеться більш спокійного життя поза великими містами. За її словами, мова йде про формат життя з періодичними поїздками до Києва та зустрічами з друзями.

Раніше Світлана Павелецька запропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Кохана ексміністра сказала, що в продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів.

Читайте також:

Теги: Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів зустріч із Кулебою
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
5 сiчня, 13:33
Під час останньої зустрічі президент та колишній урядовець домовилися визначити напрями подальшої взаємодії
Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра
7 сiчня, 15:08
Кулеба спростував чутки про повернення в уряд
Кулеба розповів, чи пропонував Зеленський йому нову посаду
12 сiчня, 11:10
Кохана Кулеби Світлана Павелецька порадила секс-іграшки як альтернативу опаленню
Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню
Сьогодні, 18:34
Президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців», вважає ексміністр Дмитро Кулеба
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака
17 сiчня, 21:30
Раніше була політика відторгнення, а тепер згуртування. Дипломат Кулеба похвалив главу державу за діалог
«Розгляну з вдячністю». Ексглава МЗС відповів на питання, яку пропозицію зробив йому президент Зеленський
18 сiчня, 08:15
Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
18 сiчня, 10:00
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30
Дмитро Кулеба оприлюднив фото у кардигані за майже 120 тисяч гривень
Кулеба у кардигані за $3 тис. радить українцям ходити в ресторани
19 сiчня, 19:37

Життя

Наречена Кулеби розповіла про грандіозну мрію ексміністра
Наречена Кулеби розповіла про грандіозну мрію ексміністра
Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню
Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
Помер засновник модного бренду Valentino
Помер засновник модного бренду Valentino
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua