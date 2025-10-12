На Прикарпатті правоохоронці зупинили потяг, пасажирів евакуювали

До правоохоронців надійшло повідомленя про замінування потяга «Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя»

На Івано-Франківщині потяг «Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя» зупиняли на станції «Бурштин» через повідомлення про замінування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Рух потяга зупинили близько 17:00, а пасажирів перевели у безпечні місця. На місці працювали вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та інші відповідні служби.

Поліцейські провели обстеження потяга ззовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування.

Нагадаємо, 11 жовтня, зранку «Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

Як повідомлялося, попри відключення світла по країні, потяги «Укрзалізниці» курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.