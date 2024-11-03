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Білл Гейтс вдруге став дідусем (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Донька Білла Гейтса народила другу дівчинку, яку назвали Мією
фото з відкритих джерел

Старша донька бізнесмена народила другу дитину

Відомий американський бізнесмен, співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс вдруге став дідусем. Старша донька підприємця – 28-річна Дженніфер Гейтс – народила дівчинку. Радісну звістку донька 69-річного мільярдера повідомила у своєму Instagram. Друга донька Дженніфер від її чоловіка Наеля Нассара з'явилася на світ у суботу, 2 листопада. Подружжя назвало крихітку Мією. Жінка поділилася зворушливим кадром, на якому її старша донька Лейла роздивляється молодшу сестричку, коли та лежить у ліжечку.

«Представляємо вам Мію, яка народилася на нашу третю річницю весілля. Найкращий подарунок, про який ми могли б мріяти»,– написала під фото донька бізнесмена.

Онучки Білла Гейтса
Онучки Білла Гейтса
фото: jenngatesnassar/Instagram

Білл Гейтс також вже встиг прокоментувати свій новий статус. У соцмережі він зробив репост допису Дженніфер та зазначив, що дуже щасливий вдруге стати дідусем.

«Ласкаво просимо у світ, Мія. Мені так пощастило бути твоїм дідусем», – написав мільярдер.

Дженніфер уклала офіційний шлюб з Наелем Нассаром у жовтні 2021 року
Дженніфер уклала офіційний шлюб з Наелем Нассаром у жовтні 2021 року
фото: jenngatesnassar/Instagram

До слова, Дженніфер уклала офіційний шлюб з Наелем Нассаром у жовтні 2021 року. Пара зіграла весілля на кінній фермі у Вестчестері, США. Навесні минулого року в подружжя народився первісток – донька Лейла. А вже взимку жінка повідомила, що вагітна вдруге.

Раніше Білл Гейтс назвав глобальну проблему, з якою допоможе боротися штучний інтелект

 

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Теги: весілля Білл Гейтс жінка штучний інтелект бізнесмен подарунок соцмережі

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Життя

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