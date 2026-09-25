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Курс валют 25 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 25 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 25 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 25 вересня 2026 року. Порівняно з 24 вересня, долар подорожчав, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.

Курс валют станом на 25 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,9729  ↑ 51,122 59,4645 11,6672 54,3335
Ощадбанк Ощадбанк
 44,85 / 45,15 51,78 / 51,54 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,65 / 45,24 50,85 / 51,54 59,02 / 59,88 11,59 / 11,77 -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,80 / 45,20 50,87 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,75 / 45,18 51,60 / 51,45 57,20 / 60,55 11,00 / 12,00 51,70 / 55,40
OTP Bank OTP Bank
 44,50 / 45,05 50,65 / 51,60 - - 54,00 / 55,40
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,73 / 45,19 51,93 / 51,55 58,80 / 60,80 - 54,20 / 55,60
* курс валют станом на 09:48 25 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро та швейцарський франк подорожчали. Водночас британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Теги: НБУ Нацбанк гривня гроші курс валют

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