Курс валют 25 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 25 вересня 2026 року. Порівняно з 24 вересня, долар подорожчав, тоді як євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.
Курс валют станом на 25 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9729 ↑
|51,122 ↓
|59,4645 ↓
|11,6672 ↓
|54,3335 ↓
|
Ощадбанк
|44,85 / 45,15
|51,78 / 51,54
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,65 / 45,24
|50,85 / 51,54
|59,02 / 59,88
|11,59 / 11,77
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,90 / 51,60
|58,70 / 60,10
|11,50 / 11,80
|-
|
monobank
|44,80 / 45,20
|50,87 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,75 / 45,18
|51,60 / 51,45
|57,20 / 60,55
|11,00 / 12,00
|51,70 / 55,40
|
OTP Bank
|44,50 / 45,05
|50,65 / 51,60
|-
|-
|54,00 / 55,40
|
Укрсиббанк
|44,73 / 45,19
|51,93 / 51,55
|58,80 / 60,80
|-
|54,20 / 55,60
За тиждень долар США, євро та швейцарський франк подорожчали. Водночас британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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