Об американском инженере, который за 6 лет обошел весь Нью-Йорк, сняли фильм



Чтобы начать проект, Мэтт Грин бросил работу, съехал из квартиры и расстался с большей частью своего имущества

В конце 2010 года американский инженер Мэтт Грин решил на время стать бездомным и обойти каждую улицу в пяти районах Нью-Йорка, выживая на $15 в день. Путешествие растянулось на 6 лет и превратилось в полуторачасовой документальный фильм The World Before Your Feet, снятый режиссером Джереми Уоркмэном. За это время Грин прошел почти 13 тысяч километров, фиксируя свой маршрут онлайн.

Во время своих прогулок Мэтт знакомился с людьми, изучал здания и архитектурные памятники, вел учет заведений и постоянно искал ночлег. Также Грин проверял, где самая дешевая уличная еда, и нашел самое старое дерево в Нью-Йорке.

«Я думал, что знаю Нью-Йорк. Конечно, я знаю парочку классных ресторанов и улиц для прогулок. Но когда гуляешь с Мэттом, понимаешь, насколько малы твои познания, и окрестности оживают, — объяснил Уоркмэн. — Мы живем в эпоху инстаграма, и то, что делает Грин, — это своего рода протест. Здесь дело не в том, чтобы быстро отснять что-то, запостить, забыть и пойти дальше. Смысл в том, чтобы остановиться и все осознать».

Продюсированием картины занялся актер Джесси Айзенберг. Премьера состоялась 21 ноября в Нью-Йорке. В начале года фильм выиграл в специальной номинации Independent Film Festival Boston, а также попал в основную программу более десятка американских фестивалей документального кино.

Джерело: Bird In Flight