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На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість
Тунця-рекордсмена можна буде спробувати у декількох ресторанах
фото із відкритих джерел

На аукціоні на рибному ринку Тойосу було продано тунця-рекордсмена

Блакитний тунець масою 276 кг було продано за 207 млн ​​ієн ($1,3 млн за поточним курсом) на першому новорічному аукціоні на рибному ринку Тойосу в японському Токіо. Про це пише The Detroit News. За даними уряду Токіо, це другий за величиною показник із 1999 року.

Величезного тунця було продано на рибному аукціоні
Величезного тунця було продано на рибному аукціоні

У 2019 році тунець було продано за рекордно високою ціною – за 333 млн ієн ($3,1 млн за курсом на той час). Для того, щоб перемогти на аукціоні, об'єдналися оптова компанія «Ямаюкі» та ресторан «Сусі Гіндза Онодера». Рибу було виловлено рибалками 4 січня.

Рибалка на ім'я Масахіро Такеучі, що впіймав тунця за день до продажу в протоці Цугару, сказав: «Це схоже на сон. Цей тунець був товстий, неначе корова. Зараз мені 73 роки, і я завжди турбуюся про те, скільки ще років зможу ловити тунця, але зараз я дуже щасливий».

Тихоокеанський блакитний тунець є однією з найбільших і найшвидших риб у світі, мігруючи туди й назад від берегів Японії до Каліфорнії, таким чином здійснюючи найвидатнішу міграційних із подорожей на Землі за своїм масштабом. Тунець ома, різновид тихоокеанського блакитного тунця, високо цінується суші-рестораторами, і його ще називають «чорний діамант». У 2017 році Японія була однією з країн, які досягли історичної угоди про встановлення суворих квот на вилов цього виду після того, як надмірний вилов спричинив скорочення його популяції. Рибу зазвичай ловлять у протоці Цугару – каналі, який часто відвідує тунець між Японським морем і Тихим океаном.

«Сусі Гіндза Онодера» заявила, що купила рибу у співпраці з оптовим продавцем морепродуктів Yamayuk і має намір зробити її доступною у суші-меню в 13 своїх ресторанах. Це був п’ятий рік поспіль, коли компанія виграла новорічний рибний аукціон у Японії. 

До слова, у Німеччині рибалки впіймали гігантського сома. У Німеччині новий рекорд: двоє рибалок впіймали гігантського сома довжиною 281 см та вагою 96 кг. Рибалки використовували окуня як наживку і спочатку зовсім не очікували такого великого екземпляру.

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Теги: Японія рекорд ресторан аукціон риба рибальство

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