На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість

На аукціоні на рибному ринку Тойосу було продано тунця-рекордсмена

Блакитний тунець масою 276 кг було продано за 207 млн ​​ієн ($1,3 млн за поточним курсом) на першому новорічному аукціоні на рибному ринку Тойосу в японському Токіо. Про це пише The Detroit News. За даними уряду Токіо, це другий за величиною показник із 1999 року.

Величезного тунця було продано на рибному аукціоні

У 2019 році тунець було продано за рекордно високою ціною – за 333 млн ієн ($3,1 млн за курсом на той час). Для того, щоб перемогти на аукціоні, об'єдналися оптова компанія «Ямаюкі» та ресторан «Сусі Гіндза Онодера». Рибу було виловлено рибалками 4 січня.

Рибалка на ім'я Масахіро Такеучі, що впіймав тунця за день до продажу в протоці Цугару, сказав: «Це схоже на сон. Цей тунець був товстий, неначе корова. Зараз мені 73 роки, і я завжди турбуюся про те, скільки ще років зможу ловити тунця, але зараз я дуже щасливий».

Тихоокеанський блакитний тунець є однією з найбільших і найшвидших риб у світі, мігруючи туди й назад від берегів Японії до Каліфорнії, таким чином здійснюючи найвидатнішу міграційних із подорожей на Землі за своїм масштабом. Тунець ома, різновид тихоокеанського блакитного тунця, високо цінується суші-рестораторами, і його ще називають «чорний діамант». У 2017 році Японія була однією з країн, які досягли історичної угоди про встановлення суворих квот на вилов цього виду після того, як надмірний вилов спричинив скорочення його популяції. Рибу зазвичай ловлять у протоці Цугару – каналі, який часто відвідує тунець між Японським морем і Тихим океаном.

«Сусі Гіндза Онодера» заявила, що купила рибу у співпраці з оптовим продавцем морепродуктів Yamayuk і має намір зробити її доступною у суші-меню в 13 своїх ресторанах. Це був п’ятий рік поспіль, коли компанія виграла новорічний рибний аукціон у Японії.

До слова, у Німеччині рибалки впіймали гігантського сома. У Німеччині новий рекорд: двоє рибалок впіймали гігантського сома довжиною 281 см та вагою 96 кг. Рибалки використовували окуня як наживку і спочатку зовсім не очікували такого великого екземпляру.