На в'їзді в Покровськ зруйновано стелу. Військовий і поет Вишебаба забрав літеру для музею

Зруйнована стела на в'їзді у Покровськ Донецької області, 2 січня 2025 рік

Вишебаба наголосив, що такі уламки історії належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон

Українські військові зранку 2 січня помітили, що на в'їзді у Покровськ була зруйнована стела з назвою міста. Про це повідомив військовослужбовець 68 бригади Павло Вишебаба у Facebook.

«Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру «П» відкинуло до дороги, я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни», – написав зв'язківець Павло Вишебаба.

Він наголосив, що такі уламки історії належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон.

«Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним», – написав військовослужбовець.

Нагадаємо, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.