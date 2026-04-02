Вірш восьмирічного школяра з Кропивницького увійшов до збірки поезій від ЮНІСЕФ

Юлія Відміцька
Ярослав Антонцев написав вірш про мир в Україні
фото: Ольга Лебедєва та Суспільне Кропивницький

Юний письменник працював над своїм віршем майже місяць

Ярослав Антонцев став фіналістом Всеукраїнського конкурсу від ЮНІСЕФ «Поезія заради миру». Його вірш увійшов до збірки від ЮНІСЕФ. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Кропивницький».

Восьмирічний Ярослав Антонцев навчається в другому класі. Узяти участь у конкурсі школяру порадила його мама Ольга Лебедєва, яка розповідає йому про подібні можливості. «Я розповідаю йому про різні конкурси, а він сам обирає, у яких хоче брати участь. Я ознайомила його із цим проєктом, і він сказав: «Давай спробуємо». Це перший вірш сина, до цього він писав казку», – розповіла Ольга Лебедєва.

Вірш Ярослава Антонцева, який увійшов до збірки від ЮНІСЕФ, присвячений темі миру. Батько юного письменника стоїть на захисті країни ще з 2022 року, тож ця тема для нього важлива. Ярослав Антонцев працював над своїм віршем близько місяця, а текст написав усього лише за два дні. Врешті його вірш увійшов до збірки «Поезія заради миру», а сам школяр став фіналістом конкурсу.

Ярослав Антонцев став фіналістом Всеукраїнського конкурсу від ЮНІСЕФ «Поезія заради миру»
фото: Olga Lebedeva/Facebook

«Минулого тижня на електронну пошту прийшов лист про те, що він став фіналістом конкурсу «Поезія заради миру». Син здивувався, але для нього це було дуже приємно. Ми разом прочитали лист і переглянули диплом від ЮНІСЕФ», – розповіла мати школяра.

Відомо, що конкурс «Поезія заради миру» є ініціативою від ЮНІСЕФ. Її мета полягає в тому, аби українська молодь та діти могли висловлювати свої думки та писати про мир, надію та свої мрії. Сама збірка «Поезія заради миру» містить вірші українських дітей про війну в Україні. За шість років діти написали понад 9 тис. віршів, які увійшли до збірки ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, учениця столичного ліцею №168 Мавіє Ільясова продемонструвала блискучий результат на Чемпіонаті України з кікбоксингу серед юніорів. За підсумками змагань дівчинка здобула дві перемоги у різних категоріях, ставши дворазовою чемпіонкою. 

Також повідомлялося, шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла». На концерті гурту «Антитіла» у Львові Тарас Тополя запросив на сцену юного глядача. Хлопець взяв до рук гітару та разом із музикантами запалив зал, а згодом й мережу.

Читайте також:

Читайте також

Тіла дітей віком 5 та 6 років, за допомогою човна, доставлено на берег
Трагедія на Черкащині: у сільському ставку виявлено тіла двох дітей
7 березня, 17:51
РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
11 березня, 07:55
Мама постраждалої дівчинки розповіла про напад на її доньку
«Чула, як вона гризе мою кістку». Школярка втратила ногу після нападу собаки
13 березня, 17:38
До робіт залучені комунальні підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», КП «Плесо» та інші
Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста
20 березня, 11:24
Син Сергія Притули навчається на першому курсі в університеті
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
24 березня, 21:21
Арнольд Шварценеггер тренує свого сина Джозефа Баена
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
25 березня, 17:28
Окупанти атакували Миколаївщину
Ворог атакував Миколаївщину: зросла кількість поранених (оновлено)
29 березня, 07:54
У Держдумі РФ назвали інтернет перешкодою для зачаття дітей
Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету
30 березня, 15:11
Офіцер іранських сил безпеки стоїть на варті
Іран залучає до військової служби дітей: подробиці
30 березня, 15:00

Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
