Вірш восьмирічного школяра з Кропивницького увійшов до збірки поезій від ЮНІСЕФ

Юний письменник працював над своїм віршем майже місяць

Ярослав Антонцев став фіналістом Всеукраїнського конкурсу від ЮНІСЕФ «Поезія заради миру». Його вірш увійшов до збірки від ЮНІСЕФ. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Кропивницький».

Восьмирічний Ярослав Антонцев навчається в другому класі. Узяти участь у конкурсі школяру порадила його мама Ольга Лебедєва, яка розповідає йому про подібні можливості. «Я розповідаю йому про різні конкурси, а він сам обирає, у яких хоче брати участь. Я ознайомила його із цим проєктом, і він сказав: «Давай спробуємо». Це перший вірш сина, до цього він писав казку», – розповіла Ольга Лебедєва.

Вірш Ярослава Антонцева, який увійшов до збірки від ЮНІСЕФ, присвячений темі миру. Батько юного письменника стоїть на захисті країни ще з 2022 року, тож ця тема для нього важлива. Ярослав Антонцев працював над своїм віршем близько місяця, а текст написав усього лише за два дні. Врешті його вірш увійшов до збірки «Поезія заради миру», а сам школяр став фіналістом конкурсу.

Ярослав Антонцев став фіналістом Всеукраїнського конкурсу від ЮНІСЕФ «Поезія заради миру» фото: Olga Lebedeva/Facebook

«Минулого тижня на електронну пошту прийшов лист про те, що він став фіналістом конкурсу «Поезія заради миру». Син здивувався, але для нього це було дуже приємно. Ми разом прочитали лист і переглянули диплом від ЮНІСЕФ», – розповіла мати школяра.

Відомо, що конкурс «Поезія заради миру» є ініціативою від ЮНІСЕФ. Її мета полягає в тому, аби українська молодь та діти могли висловлювати свої думки та писати про мир, надію та свої мрії. Сама збірка «Поезія заради миру» містить вірші українських дітей про війну в Україні. За шість років діти написали понад 9 тис. віршів, які увійшли до збірки ЮНІСЕФ.

