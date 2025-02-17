Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Помер творець Nutella

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Франческо Рівелла
фото з відкритих джерел

Більш ніж 40 років Рівелла працював спільно з брендом Ferrero

Відомий італійський хімік, а також один із творців бренду шоколадної пасти Nutella Франческо Рівелла помер на 98-му році життя. Про це повідомляє Il Messaggero.

Протягом більш ніж 40 років Рівелла працював спільно з брендом Ferrero. Також він був «правою рукою» засновника корпорації Мікеле Ферреро та вважався одним з найцінніших співробітників.

Помер творець Nutella фото 1

До завдань Рівелли входив аналіз нових продуктів, їхньої якості та допомога у створенні більш інноваційних продуктів. Так, італієць став одним із ключових творців відомої пасти.

Nutella – відомий бренд шоколадно-горіхової пасти. Усьому світу настільки сильно сподобалася продукція цього бренду, що на честь цієї пасти було навіть засновано всесвітнє свято – День Нутелли. Американка Сара Россо – блогерка, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день «Нутелли». Ініціативу підхопили мільйони шанувальників продукту. У 2007 році перше святкування Дня «Нутелли» відбулося на батьківщині продукту в Італії. Відтоді щорічно в усьому світі влаштовують ходи і концерти, флешмоби, урочистості та дегустацію всіляких страв із використанням «Нутелли»: тортів, тістечок, булочок, коктейлів тощо.

Помер творець Nutella фото 2

Рівелла був директором з фундаментальних досліджень групи в Ferrero до свого виходу на пенсію в 1993 році, беручи участь у створенні інших відомих продуктів бренду. Це були роки, коли Ферреро винайшов Mon Cherì (1956), Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), Kinder Sorpresa (1974) та Ferrero Rocher (1982). Його смерть настала рівно через десять років після смерті Мікеле Ферреро – 14 лютого 2015 року в Монте-Карло.

Нагадаємо, ціна на шоколадні вироби зросте на 10-20% порівняно з 2024 роком.

До слова, столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину, свій «товар» він розповсюджував через месенджери по всій території України.

Теги: смерть шоколад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські Прикарпаття розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
18 сiчня, 04:06
Внаслідок ДТП 70-річна жінка померла
На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив жінку: деталі трагедії
22 сiчня, 15:11
Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП на Бучанщині
У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії
28 сiчня, 16:14
Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
31 сiчня, 18:20
Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки
У Філадельфії літак впав біля будинків, відомо про загиблих і поранених
1 лютого, 02:28
Щоб приховати смерть дитини, мати тримала тіло в морозилці
Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці
5 лютого, 07:03
Рятувальні роботи тривають
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Полтаві знову зросла
1 лютого, 22:48
Після закінчення коледжу Джеймс Вілтон поїхав в Україну, щоб знищувати окупантів
На війні в Україні загинув 18-річний британський доброволець
4 лютого, 21:52
У ТЦК на Буковині помер чоловік: реакція Лубінця
У ТЦК на Буковині помер чоловік: реакція Лубінця
7 лютого, 22:01

Життя

Помер творець Nutella
Помер творець Nutella
Арестович поскаржився на життя і порівняв себе з імператором
Арестович поскаржився на життя і порівняв себе з імператором
До Землі наближається астероїд 2024 YR4: чи є можливість зіткнення
До Землі наближається астероїд 2024 YR4: чи є можливість зіткнення
Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення
Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення
Американська блогерка таємно народила Маску тринадцяту дитину
Американська блогерка таємно народила Маску тринадцяту дитину
Племінник російського шоумена-путініста загинув на війні в Україні
Племінник російського шоумена-путініста загинув на війні в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
46K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
31K
Порошенко назвав дату виборів
13K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Зеленський зробив заяву про долю окупованих територій

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua