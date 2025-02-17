Помер творець Nutella

Більш ніж 40 років Рівелла працював спільно з брендом Ferrero

Відомий італійський хімік, а також один із творців бренду шоколадної пасти Nutella Франческо Рівелла помер на 98-му році життя. Про це повідомляє Il Messaggero.

Протягом більш ніж 40 років Рівелла працював спільно з брендом Ferrero. Також він був «правою рукою» засновника корпорації Мікеле Ферреро та вважався одним з найцінніших співробітників.

До завдань Рівелли входив аналіз нових продуктів, їхньої якості та допомога у створенні більш інноваційних продуктів. Так, італієць став одним із ключових творців відомої пасти.

Nutella – відомий бренд шоколадно-горіхової пасти. Усьому світу настільки сильно сподобалася продукція цього бренду, що на честь цієї пасти було навіть засновано всесвітнє свято – День Нутелли. Американка Сара Россо – блогерка, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день «Нутелли». Ініціативу підхопили мільйони шанувальників продукту. У 2007 році перше святкування Дня «Нутелли» відбулося на батьківщині продукту в Італії. Відтоді щорічно в усьому світі влаштовують ходи і концерти, флешмоби, урочистості та дегустацію всіляких страв із використанням «Нутелли»: тортів, тістечок, булочок, коктейлів тощо.

Рівелла був директором з фундаментальних досліджень групи в Ferrero до свого виходу на пенсію в 1993 році, беручи участь у створенні інших відомих продуктів бренду. Це були роки, коли Ферреро винайшов Mon Cherì (1956), Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), Kinder Sorpresa (1974) та Ferrero Rocher (1982). Його смерть настала рівно через десять років після смерті Мікеле Ферреро – 14 лютого 2015 року в Монте-Карло.

Нагадаємо, ціна на шоколадні вироби зросте на 10-20% порівняно з 2024 роком.

До слова, столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину, свій «товар» він розповсюджував через месенджери по всій території України.