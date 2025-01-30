У Києві затримано наркодилера, який виготовляв шоколад з психотропами (фото)

Так звані «солодощі» зловмисник запаковував у паперові коробки та розповсюджував за допомогою месенджерів по всій території країни

Столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину, свій «товар» він розповсюджував через месенджери по всій території України.. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Наркодилера викрили працівники Голосіївського управління поліції. В ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ).

Так звані «солодощі» він запаковував у паперові коробки та розповсюджував за допомогою месенджерів по всій території країни.

31-річного мешканця столиці поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання слідчі вилучили більше 30-ти сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ, кухонні ваги, «чорнові» записи, форми для виготовлення шоколаду та шоколадки зі вмістом психотропної речовини.

фото: Національна поліція України

31-річного мешканець столиці зберігав удома більше 30-ти сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ

«Товар», вилучений правоохоронцями у наркодилера

Слідчі територіального управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1. ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, учора столичні поліцейські затримали чоловіка, який виготовляв та збував психотропи в Голосіївському районі. Використовуючи спеціальне обладнання, зловмисник у себе вдома виготовляв амфетамін та МДМА, які в подальшому збував через месенджери та шляхом закладок. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась психотропна речовина – Альфа-PVP. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.