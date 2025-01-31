Несплата понад 34 млн грн податків. Справу київської компанії скеровано до суду

Компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, тривалий час умисно ухилялась від сплати податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Упродовж тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, умисно ухилялась від сплати податків», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підприємець оптом продавав алкогольну продукцію, здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише частину прибутку.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки у складських й офісних приміщеннях та вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та понад півмільйона гривень необлікованої готівки.

Сума завданих державі збитків складає понад 34 млн грн та підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави та накладено арешт на майно вартістю понад 40 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему контролю за податковими перевірками з використанням боді-камер. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами Гетьманцева, окрім камер, податківцям роздадуть планшети та переносні принтери.

До слова, керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн. Про це повідомляє БЕБ у Вінницькій області. Правоохоронці встановили, що впродовж двох років керівник компанії умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток, ПДВ тощо. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн.