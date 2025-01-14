У Святошинському районі Києва місцеві здали патрульним п'яного водія, який катався по двору

Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол

Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле

Напередодні у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оперетавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле.

Нетверезий водій на Hyundai катався дворовою територією у Святошинському районі Києва, поки його не зупинили правоохоронці фото: патрульна поліція Києва

Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Хмельниччині начальник станції «Білгородка» (імовірно, залізничної станції – «Главком») отримав 17 тис. грн штрафу за п’яну їзду і на рік втратив можливість керувати транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру. За матеріалами справи, ввечері 19 жовтня посадовець керував автівкою «ВАЗ 2108» з ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів). Від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння відмовився, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху. У суді чоловік вини не визнав і зазначив, що не вживає спиртного.

До слова, Вища рада правосуддя (ВРП) відновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Колегаєвої. Її можуть звільнити через інциденти з алкоголем.